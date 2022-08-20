Dünya Hindistan sele teslim oldu 10 ölü
ASYA

Hindistan sele teslim oldu: 10 ölü

Hindistan'ın kuzeyindeki Himachal Pradesh eyaletinde etkili olan aşırı yağış nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca yetkililer yaptıkları açıklamada 5 kişinin ise kayıp olduğunu belirttiler.

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Haber Merkezi AA
Hindistan sele teslim oldu: 10 ölü
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Hindistan'ın kuzeyindeki Himachal Pradesh eyaletinde etkili olan aşırı yağış nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti.

Komiser Yardımcısı Arindam Chaudhary, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağış nedeniyle evleri çöken 10 kişilik aileden 8 kişinin öldüğünü bildirdi.

Şiddetli yağmurun tetiklediği sel ve toprak kaymalarının ardından söz konusu ailenin haricinde 2 kişinin daha cesedinin bulunduğunu söyleyen Chaudhar, toplam 10 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Chaudhar, yaklaşık 5 kişinin ise kayıp olduğunu kaydetti.

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