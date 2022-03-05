Dünya Hindistan süpersonik BrahMos seyir füzesini test etti
ASYA

Hindistan süpersonik BrahMos seyir füzesini test etti

Hindistan'ın artırılmış menzilli süpersonik BrahMos seyir füzesi denemesini başarıyla gerçekleştirdiği bildirildi. Sesten 2,8 kat hızlı BrahMos'un karadan, denizden ve havadan fırlatılabilme özelliği bulunuyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Hindistan süpersonik BrahMos seyir füzesini test etti
BrahMos seyir füzesi

Hindistan donanmasından yapılan açıklamada, BrahMos füzesinin Chennai savaş gemisi üzerinden fırlatıldığı duyuruldu.

Açıklamada, füzenin artırılmış menziliyle hedefini başarıyla vurduğu kaydedildi.

Hem Chennai gemisi hem de BrahMos füzesinin yerel üretim olduğuna işaret edilen açıklamada, bunun Hindistan'ın füze ve gemi teknolojisinde katettiği gelişmeyi gösterdiği ve Hint donanmasına katkı sunacakları belirtildi.

Açıklamada, donanmanın edindiği askeri ekipmanla deniz sahası dışında da daha kapsamlı operasyonlar yürütebileceği aktarıldı.

  • Sesten 2,8 kat hızlı BrahMos'un karadan, denizden ve havadan fırlatılabilme özelliği bulunuyor.

Adını Hindistan'ın Brahmaputra Nehri ile Rusya'nın Moskova Nehri'nden alan füze, iki ülke tarafından ortak geliştiriliyor.

Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım: Arsızın uğursuzun nefesi sana yetmez!
EKONOMİ
Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım: Arsızın uğursuzun nefesi sana yetmez!

Lviv’de casus şüphelisi direğe bağlandı
DÜNYA
Lviv’de casus şüphelisi direğe bağlandı

Trump Putin'i nasıl tehdit ettiğini anlattı: 'Moskova'yı vururuz' dedim
DÜNYA
Trump Putin'i nasıl tehdit ettiğini anlattı: 'Moskova'yı vururuz' dedim

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş buğdayı vurdu: Son 14 yılın zirvesine çıktı
EKONOMİ
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş buğdayı vurdu: Son 14 yılın zirvesine çıktı
Türk topçusunun çelik gücü

Türk topçusunun çelik gücü

​ROKETSAN paylaştı: 20 roketi bünyesinde barındırıyor.
Asansörlü utanç duvarı

Asansörlü utanç duvarı

Görenler hayretler içerisinde kalıyor.
İşgalde 10uncu gün: Silahlar susacak mı? Geçici ateşkes ve insani koridor adımı ertelendi

Avrupa, Rus doğal gazına alternatif bulamadı. Yeşil Mutabakat rafa kalkıyor.

Bantla direğe bağladılar

Bantla direğe bağladılar

Casusluk yaptığı iddia ediliyor.

Savaş ve çatışma ortamından en çok çocuklar etkileniyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.