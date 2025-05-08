Hindistan ve Pakistan arasındaki çatışmalar, sivil havacılığı olumsuz etkiledi

Hindistan ve Pakistan arasında, 22 Nisan'da Cammu Keşmir'deki saldırıyla başlayan ve Hindistan'ın 6 Mayıs'ta Pakistan'ın çeşitli bölgelerine füze fırlatmasıyla artan çatışma, hem bölgeye yapılan uçuşları aksatarak hem de güzergahı kullananların uçuş sürelerini uzatarak sivil havacılığı olumsuz etkiliyor.

Hindistan'ın, idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde 22 Nisan'da 26 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan Pakistan hükümetini sorumlu tutması üzerine iki ülke arasında gerilim tırmandı.

Pakistan'ın, 24 Nisan'da hava sahasını Hindistan uçaklarına kapatmasının ardından Hindistan da kendi hava sahasında Pakistan'a ait uçuşları yasakladı.

Dünya genelinde sivil havacılık trafiğini takip eden "Flight Radar 24" internet sitesinin verilerine göre, Hindistan'ın Pakistan'daki bazı bölgelere füze saldırısı düzenlediği 6 Mayıs'ın ardından çok sayıda uçuş iptal edildi.

Hindistan'dan 7 Mayıs'ta havalanması planlanan 430 uçuş iptal edilirken, aynı gün Pakistan'dan kalkması beklenen uçuk seferlerinin de yüzde 17'si düzenlenmedi.

Hindistan merkezli Air India adlı hava yolu şirketi, mayıs sonuna kadar alınmış biletlerin parasını iade etme teklifi sundu.

SpiceJet Airlines şirketi de Cammu Keşmir bölgesindeki havalimanlarına uçuşların 10 Mayıs'a kadar askıya alındığını bildirdi.

Pakistan Sivil Havacılık Otoritesi ise üç havaalanındaki uçuş operasyonlarına öğle saatlerine dek ara verildiğini duyurdu.

Uzayan uçuş süreleri

"Flight Radar 24" sitesine göre, iptal edilen uçuşların yanı sıra iki ülkenin hava sahalarının kapanması sonucu uluslararası seferlerde farklı rotalar kullanılması uçuş sürelerini uzattı. Air India'nın Kuzey Amerika ve Orta Asya'ya uçuşları, hava sahaları kapatılmadan önce Pakistan üzerinden yapılabiliyorken şimdi uçaklar, Pakistan hava sahasına girmemek için rota değiştirmek durumunda kalıyor. Kuzey Amerika'ya giden uçaklar rotalarını değiştirerek, Avusturya'nın başkenti Viyana ve Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da durarak yakıt ikmali yapmak zorunda kalıyor. Hindistan merkezli Indigo firmasının Yeni Delhi ve Taşkent arası uçuşları önceden Pakistan üzerinden yaklaşık 2 saatte doğrudan yapılabilirken, hava sahalarının kapatılmasının ardından uçuşlar İran üzerinden yapılıyor ve süre yaklaşık 5,5 saate çıkıyor.

Delhi ile Kazakistan'ın Almatı kenti arasındaki sefer süresi ise yaklaşık 3 saatten, neredeyse 6 saate uzuyor.

Kapatılan hava sahalarından sadece Hindistan ve Pakistan etkilenmedi

Hindistan çıkışlı olmayan bazı uçuşlar Pakistan rotasını kullanmaya bir süre devam etse de Hindistan'ın 6 Mayıs'ta Pakistan'ın bazı bölgelerine düzenlediği saldırıların ardından British Airways, Air France, Swiss International Airlines gibi hava yolu firmaları, Pakistan hava sahasını kullanmayı tamamen bıraktı.

Önceden ortalama 7 saat 45 dakika süren Londra - Yeni Delhi seferlerinde uçaklar Pakistan hava sahasına girmemek için Irak ve Umman Denizi'nden dolanıyor. Bu nedenle, Londra ve Delhi arası sefer süresi yaklaşık 9,5 saate çıkarken, Delhi ve Paris arası uçuşlar da benzer şekilde yaklaşık 1 saat daha uzun sürüyor.

İptal edilen uçuşlar ve uzayan seferlerin, yakıt harcamalarını ve maliyetleri artırmasının, havayolu firmalarının milyonlarca dolar zarar etmesine neden olacağı öngörülüyor.



