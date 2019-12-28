Dünya Hindistana evlat seferi
ASYA

Hindistan’a evlat seferi

Doğuştan kas erimesi hastalığı olarak bilinen DMD hastalığının tedavisi için aileler Hindistan’ın yolunu tuttu. Duchenne Kas Hastalığı ile Mücadele Derneği Başkanı Sadullah Erol, “Türkiye’de 5 bin DMD hastası çocuk var. Şu ana kadar 300’e yakın aile Hindistan’a gitti. Üç seferde uygulanan yöntem için 18 bin dolar isteniyor. Bu tedavi, hastalığın sadece seyrini yavaşlatıyor” dedi.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Duchenne Kas Hastalığı ile Mücadele Derneği, Hindistan’daki doktorları Türkiye’ye çağırdı. Doktorlar, 27 Temmuz’da Çapa Tıp Fakültesi Nöroloji Kongresi’nde yaptıkları çalışmaları Türk hocalara aktardı. Aileler sonrasında tedavi için Hindistan’a gitmeye başladı.
Duchenne Kas Hastalığı ile Mücadele Derneği, Hindistan’daki doktorları Türkiye’ye çağırdı. Doktorlar, 27 Temmuz’da Çapa Tıp Fakültesi Nöroloji Kongresi’nde yaptıkları çalışmaları Türk hocalara aktardı. Aileler sonrasında tedavi için Hindistan’a gitmeye başladı.

Doğuştan kas erimesi hastalığı olarak bilinen DMD için umut yolculuğu başladı. Hastalığın yalnızca seyrini yavaşlatacak bir tedavi süreci için Hindistan’ın yolunu tuttuklarını belirten Duchenne Kas Hastalığı ile Mücadele Derneği Başkanı Sadullah Erol, “Türkiye’de 5 bin DMD hastası çocuk var. Bu hastalığın hiçbir tedavisi yok. Hindistan’da geliştirilen yöntem sayesinde hastalığın sadece seyri yavaşlıyor. Aileler de Türkiye’de tedavi imkanı olmadığı için Hindistan’a gidiyor. Şu ana kadar 300’e yakın aile tedavi sürecinin seyrini yavaşlatmak adına yapılan bir tedavi için Hindistan’ın yolunu tuttu” dedi.

YÖNTEM ÜÇ SEFER UYGULANIYOR

Hindistan’daki tedavi yönteminde, çocuğun kendisinden alınan hücreler kasların zayıf olduğu yerlere enjekte ediliyor. Bu işlemin hastalığı tedavi etmediğini aktaran Erol, “Yöntem hastalığın seyrini yavaşlatıyor. Çocuklar belki birkaç yıl daha fazla yürüyebiliyor, kollarını biraz daha fazla zaman kullanma şansı yakalıyor. Yöntem üç seferde uygulanıyor. İlk sefer için 10 bin dolar, ikinci sefer için 5 bin, üçüncü sefer için ise 3 bin dolar ödeme yapmak gerekiyor” diye konuştu.

KASLARI GİDEREK ZAYIFLIYOR

  • DMD hastalığı ile ilgili bilgi veren Erol, şunları söyledi: “DMD hastası çocuklarda yürüme bozukluğu, merdiven çıkamama gibi belirtiler görülüyor. Zaman içinde bacak ve kalça bölgesinden başlayarak tüm vücut kasları kuvvetten düşüyor. Hastalığın temelinde kas fonksiyonu için gerekli olan temel bir proteinin eksikliği yatıyor. Protein yokluğu nedeniyle kaslar giderek zayıflayarak, yağ dokusuna dönüşüyor. Kas yapısının bozulması dışında çocuklarda solunum kasları da zayıflıyor. Bu nedenle akciğer enfeksiyonuna yakalanan DMD hastaları, kalp kaslarında da sorun yaşayabiliyor. Sonuç olarak hastalığın ilerleyişi ortalama 20 yaş civarında ölümle sonuçlanıyor.”

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