Hindistan'a gizemli dev halka düştü

Dev halka uzmanlar arasında tartışma yaratırken, tahminler bunların atmosfere girerken parçalanan bir Çin roketine ait olduğu yönünde.

Independent Türkçe'den Çağla Üren'in derlediği habere göre Hindistan Uzay Araştırmaları Örgütü'nün (ISRO) açıklamasına göre, silindir Maharashtra ve Madhya Pradesh bölgelerinde gökyüzünde yanıp sönen ışıkların görüldüğü gün, Pawanpur köyündeki açık bir alana düştü.

Times of India'ya konuşan ve adını vermek istemeyen bir bölge sakini, 'Gökyüzü, köydeki açık bir arsaya bir patlama gibi düşen kırmızı diskle parıldadı. O esnada kalabalık bir ziyafet hazırlıyorduk' dedi:

Maharashtra'nın Chandrapur semtinde oturan kadın, 'İnsanlar patlama korkusuyla evlerine koştu ve yaklaşık yarım saat boyunca içeride kaldı' diye ekledi.

Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nden uzay uçuşu uzmanı Jonathan McDowell ise halkanın özelliklerinin Çin'in Uzun Yürüyüş 3B roketine ait 'CZ-3B üçüncü aşama tankının parçasının özellikleriyle örtüştüğünü' söyledi.

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ÇİN ROKETİNİN NİSAN BAŞINDA ATMOSFERE GİRMESİ BEKLENİYORDU

4 Şubat 2021'de fırlatılan roketin üçüncü aşamasının nisan başlarında Dünya atmosferine yeniden girmesi bekleniyordu.

Aynı gece çekilen videoların da Hindistan üzerinden gezegene düşen uzay enkazını gösterdiği ifade edildi. Çinli yetkililer olayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.





Hindustan Times'a göre, yerel makamların talebi üzerine, müfettişler 15 Nisan'da nesnelerin tutulduğu Sindewahi'deki yerel bir polis karakolunu ziyaret etti.

Gökyüzü gözlem örgütü Sky Watch Group'un başkanı Suresh Chopne şunları söyledi:

'ISRO'dan gelen iki bilim insanı, Chandrapur semtindeki çeşitli noktalarda bulunan nesnelerle Sindewahi'de bir gün geçirdi. Nesnelerin fotoğraflarını ve videolarını çektiler ve Ladbori köyü halkıyla nesneler hakkında etkileşimde bulundular.'

'Yerel halktan mümkün olduğunca çok bilgi topladılar' diyen Chopne, sözlerini şöyle sürdürdü:

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'Bu nesnelerin Çin'in Uzun Yürüyüş roketinden kaynaklanan uzay enkazı olduğuna inanılıyor. Bölgede bulunan silindirlerde ne tür bir yakıt olduğu ancak laboratuvar incelemelerinden sonra söylenebilir.'

Öte yandan uzmanlar, ancak sonraki hafta sunulacak raporların kesin bir sonuç bildireceğini vurguluyor.