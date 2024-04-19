|
Dünya

Hindistan'da 970 milyon kişi sandık başında

1.4 milyarlık nüfusuyla dünyanın nüfus açısından en büyük ülkesi konumundaki Hindistan'da 2 Haziran'a kadar sürecek parlamento seçimleri bugün başladı.

04:00 - 19/04/2024 Cuma
Güncelleme: 00:12 - 19/04/2024 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Seçimlere, zengin dini ve etnik çeşitliliğe sahip ülkenin her dini ve etnik kesimini temsil eden 537 siyasi parti katılıyor. Hindistan'da oy kullanma hakkı olan 970 milyon vatandaş bulunuyor. Hindistan'da Narendra Modi liderliğindeki Hindu milliyetçisi Bharatiya Janata Partisi (BJP) 2014 yılından beri iktidarda. Halihazırda 543 sandalyeli Hindistan parlamentosunda 352 sandalyeyi elinde tutan BJP, bu seçimlerde 400 sandalyeyi geçerek daha önce hiçbir siyasi partinin erişemediği bir güce erişip anayasayı değiştirecek çoğunluğu eline geçirmek istiyor.



#Hindistan
#Seçim
#Siyaset
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Chery araçlarda şok kampanya: Araçlar kapış kapış satılıyor! 2024 Chery Omoda 5 fiyatı ve özellikleri