Hindistan'da 970 milyon kişi sandık başında

Seçimlere, zengin dini ve etnik çeşitliliğe sahip ülkenin her dini ve etnik kesimini temsil eden 537 siyasi parti katılıyor. Hindistan'da oy kullanma hakkı olan 970 milyon vatandaş bulunuyor. Hindistan'da Narendra Modi liderliğindeki Hindu milliyetçisi Bharatiya Janata Partisi (BJP) 2014 yılından beri iktidarda. Halihazırda 543 sandalyeli Hindistan parlamentosunda 352 sandalyeyi elinde tutan BJP, bu seçimlerde 400 sandalyeyi geçerek daha önce hiçbir siyasi partinin erişemediği bir güce erişip anayasayı değiştirecek çoğunluğu eline geçirmek istiyor.