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Dünya

Hindistan'da ayinde felaket: 116 kişi feci şekilde can verdi

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde düzenlenen bir ayinde izdiham yaşanması sonucu 116 kişi can verdi.

07:44 - 3/07/2024 Çarşamba
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Hindistan'da ayindeki izdiham 116 kişini ölümüyle sonuçlandı
Hindistan'da ayindeki izdiham 116 kişini ölümüyle sonuçlandı

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletindeki Hathras bölgesinde bir Hindu ayini sırasında izdiham yaşandı. Aralarında çocukların da bulunduğu 116 kişi hayatını kaybetti.


Olayda yaralananlar, kamyonet ve motosikletlerle çevredeki hastanelere götürüldü.


İzdihamın neden yaşandığı bilinmezken, Hindistan'da küçük alanlarda gerçekleştirilen kalabalık ayinlerde güvenlik tedbirlerine uyulmaması nedeniyle benzer facialar zaman zaman yaşanıyor.



Daha önce de yaşanmıştı


2008 yılında Jodhpur kentindeki bir tapınakta yaşanan izdihamda 224 kişi hayatını kaybetmiş, 400'den fazla insan da yaralanmıştı.


2013 yılında Madhya Pradesh'teki bir tapınağın yakınındaki köprüde yaşanan izdihamda da 115 din adamı ölmüştü.


2016 yılında Hindu yeni yılını kutlamak için bir tapınakta düzenlenen yasaklı havai fişek gösterisi sırasında meydana gelen büyük patlamada 112 kişi can vermişti.





#Hindistan
#Uttar Pradesh
#Hindu
27 dakika önce
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