Hindistan'da ayinde felaket: 116 kişi feci şekilde can verdi

Birleşmiş Milletler Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi (CERD), Hindistan'a yönelik önemli bir çağrıda bulunarak, Arakanlı Müslümanlara (Rohingya) karşı yapılan ırk ayrımcılığına ve insan hakları ihlallerine son verilmesini talep etti. Rohingya'lar, uzun süredir Myanmar'da çatışma ve zulüm nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalıyor.