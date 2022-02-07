Dünya Hindistanda başörtülü öğrenciler ayrı sınıfa konuldu
ASYA

Hindistan'da başörtülü öğrenciler ayrı sınıfa konuldu

Hindistan'ın güneyindeki Karnataka eyaletinde, devlete ait yüksekokulda derslere başörtülü girmelerine izin verilmeyen Müslüman öğrenciler, ayrı sınıfa konuldu. Ülke basınındaki haberlere göre, Udupi bölgesinin Kundapur semtinde sadece kadınların gittiği yüksekokulda, derslere başörtülü girmelerine izin verilmeyen Müslüman öğrenciler, cuma gününden bu yana kampüs dışında oturma eylemi düzenliyordu.

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Haber Merkezi AA
Hindistanda başörtülü öğrenciler ayrı sınıfa konuldu
Hindistan'da başörtülü öğrenciler ayrı sınıfa konuldu.

Okul yetkilileri, dekanın onayıyla öğrencilerin bugünden itibaren kampüse ve derslere girmelerine izin verildiğini ancak ayrı bir sınıfa konulduklarını aktardı.

Udupi emniyet yetkilisi ST Siddalingappa da Kundapur'da kanun ve nizamla ilgili bir sıkıntı olmadığını belirtti.

Ayrıca Karnataka Başbakanı Basavaraj Bommai bugün yaptığı açıklamada, anayasada okul ve kolejlerde üniformalara dair kuralların açık olduğunu, öğrencilerin buna uymasını beklediklerini ifade etti.

Diğer yandan Karnataka Yüksek Mahkemesi, kolejlerdeki başörtüsü yasağını şikayet eden 5 Müslüman kadın öğrencinin başvurusunu yarın değerlendirecek.

Karnataka eyaletinde başörtüsü yasağı

Eyalet genelinde uzun süredir uygulanan başörtüsü yasağı, 1 Ocak günü devlete ait Udupi Kadın Yüksekokulu'ndaki Müslüman öğrencilerin derslere başörtüsüyle girmesiyle tartışılmaya başlandı.

Karnataka'da diğer okullarda da Müslüman kadın öğrencilerin başörtülü derslere girmesi üzerine, Hindu öğrenciler tepki göstererek derslere safran rengi şalla girmeye başlamıştı.

Udupi'deki okul yöneticileri, hükümet yetkilileri ile öğrenci ve aileleri arasında 19 Ocak'ta yapılan toplantıda bir çözüme varılamamış, 5 kız öğrenci okul dışında protestolara başlamıştı.

Eyalet hükümeti 26 Ocak'ta uzman paneli kurmuş, panel görüşünü bildirene kadar başörtülü öğrencilerin üniforma kurallarına uyması ve okula başörtüsüz girmesi istenmişti.

Başörtülü öğrenciler, 31 Ocak’ta Karnataka Yüksek Mahkemesine başvurarak, başörtüsünün Hindistan anayasasının sağladığı temel bir hak olduğunu savunmuştu.

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