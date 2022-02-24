Dünya Hindistanda başörtüsü zulmü İnancımızı yargılıyorlar
ASYA

Hindistan'da başörtüsü zulmü: İnancımızı yargılıyorlar

Hindistan’ın Karnataka eyaletinde, öğrencilere başörtüsü yasaklandı. Bu öğrencilerden Afsheen Asra, “Ülkede farklı dinlere mensup birçok insan varken ısrarla Müslümanlara yönelik bir saldırı politikası uygulanıyor. Dini görüşlerimiz nedeniyle ayrımcılığa maruz kalıyoruz “dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Hindistanda başörtüsü zulmü: İnancımızı yargılıyorlar ​
Afsheen Asra

Hindistan’da skandal başörtüsü yasağı ülke içinde ve dışında eleştiriliyor. Karnataka eyaletinde mahkeme kararıyla başörtülü öğrencilerin derslere girmesi yasaklandı. Derslere girmelerine izin verilmeyen öğrencilerin bir bölümü okul bahçesinde oturma eylemi yapıp, burada kitap okuyarak yasağa karşı çıkıyor.

Derslere alınmayan ve sık sık Hindu fanatiklerle karşı karşıya gelen başörtülü üniversite öğrencilerinden Afsheen Asra, “Dini görüşlerimiz nedeniyle ayrımcılığa maruz kaldık” dedi.

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Hindistan'da başörtülü kıza bankadan para çekme engeli
Hindistan'da para çekmek için bankaya gelen Müslüman kıza, banka çalışanları başörtüsü nedeniyle para vermek istemedi. Ancak başörtüsünü çıkarırsa para verebileceklerini söylediler ve çıkartmasını istediler.

Asra, “Okul kurallarına aykırı hiçbir davranışta bulunmadık ancak sadece dini görüşlerimiz nedeniyle ayrımcılığa maruz kaldık” dedi. Son dönemlerde Müslümanlara yönelik nefret suçlarında artış olduğunu ve bu artışın iktidardaki Hindu milliyetçisi Bharatiya Janata Partisi’nin yönetimi devraldığı 2014’ten beri ciddi oranda yükseldiğine dikkat çeken Asra, “Hindistan’da birçok farklı dine mensup insan yaşıyor neden onlar özgürce okula girebiliyorken bizden burkamızı ve başörtümüzü çıkarmamız isteniyor. Eğitim bizim yasal hakkımız” ifadelerini kullandı.

SÖZLÜ VE FİZİKSEL TACİZ

Eyalette Hindu milliyetçilerin başörtüsü yasağını desteklediğini, zaman zaman Müslüman öğrencilere sözlü ve fiziksel tacizde bulunduklarını belirten Asta, “Ülkede farklı dinlere mensup birçok insan varken ısrarla Müslümanlara yönelik bir saldırı politikası uygulanıyor. Müslümanların başörtüsü yasaklanıyorsa diğer inançların özel kıyafetleri ve sembolleri de yasaklansın.” dedi.

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