Hindistan'da bir düğün esnasında köy kuyusunun çöktü: 13 kişi hayatını kaybetti

Yetkililer, dün gece Uttar Pradesh eyaletinin Kushinagar bölgesindeki düğün esnasında çöken kuyuya düşen 10 köylünün de yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını söyledi.
Düğünde, kullanılmayan ve üzeri beton plakalarla kapalı kuyunun üzerinde eğlenen 13 kadın ve kız çocuğunun hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, kuyunun derinliğinin 15 metreden fazla olduğu bilgisini paylaştı.
Başbakan Narendra Modi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayı "yürek parçalayıcı" olarak nitelendirerek, yaralıların bir an önce iyileşmesi için dua ettiğini belirtti.
Uttar Pradesh eyaletinin başkenti Lucknow'un yaklaşık 300 kilometre doğusundaki köyde yaşanan olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Hindistan'da motosikletli sürücü trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde motosikletli bir sürücü hemzemin geçitte trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
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Hindistan'da Tamil Nadu eyaletinde koronavirüs salgını sebebiyle tedbirler alınmaya devam ediyor.
24 yaşındaki Dinesh Sivakumar Padmavathi ve 23 yaşındaki nişanlısı anaganandhini Ramaswamy alınan tedbirler sebebiyle çılgın bir karara imza attı.
Metaverse'te hazırladıkları düğün için kendilerine geleneksel Hint gelinliği ve damatlığı hazırlayan çift, düğün teması için ise Harry Potter filmini tercih etti.
Twitter ve Instagram üzerinden yakınlarına düğün davetiyesi gönderen Padmavathi, 2 bin kişinin düğüne katılacaklarını, 5 bin kişininde katılma ihtimalinin olduğunu ifade etti.
Padmavathi'nin vermiş olduğu ropörtajda \"Zoom üzerinden evlenen çiftler olduğunu biliyorum ama ben Metaverse'de düğün yaparak daha fazlasını yapmak istedim. Bu sayede Hindistanlılara Metaverse'ü daha iyi tanıtmak istedim\" ifadelerini kullandı.
Hindistan Teknoloji Enstitüsü'nde proje araştırmacısı olarak görev yapan Padmavathi, davetlilere Metaverse'deki düğüne nasıl katılabileceklerine dair bir YouTube videosu da hazırladı.
Davetliler arasında vefat eden babasının ruhu da var'
Damat Padmavathi, \"Babası için bir avatar yarattım böylelikle onu da misafirlerimiz arasında karşılayacağız. Nişanlım için oldukça duygusal bir an olacak\" dedi.
Bu düğünü eleştirenlerde oldu. Düğün etkinlikleri düzenleyen Rashi Organizasyon'un direktörü Ranjeev Jain:
\"Fikir hiçbir şekilde Hindistan geleneklerine göre değil. Bir düğün böyle mi kutlanır? Orada gerçek insanlar veya insan teması olmadan mı? Bu bir süreliğine moda haline gelebilir ama fazla uzun sürmez.\" ifadelerini kullandı.
Mertaverse nedir?
Metaverse kavramını anlamak için öncelikli olarak kelimenin kendisine bakmalıyız. “meta” Yunancada “sonra, öte” anlamına gelen bir kelime. Meta kelimesi ve İngilizcedeki “universe” kelimelerinin birleştirilmesi ile türetilen Metaverse de kısaca “evrenötesi” anlamına geliyor.
Metaverse'te ilk düğün: Babasının ruhu da katılacak
Metaverse ile ilgili ilginç haberler gelmeye devam ediyor. Dünyanın gündemine biranda oturan Metaverse çılgınlığı Hindistanlı çift tarafından ilk düğününü gerçekleştirecek. Haryy Potter konseptiyle dünya evine girmeyi planlayan çiftin düğününe yaklaşık 2 bin kişi katılacak. Düğüne katılacaklar listesinde Hindistanlı ilginç kişilerde var. Metaverse nedir? Detaylar haberimizde...