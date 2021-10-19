Hindistan'da çift, sel nedeniyle düğünlerine tencereyle gitti

Akash ve Aishwarya çiftinin, Kerala eyaletindeki Thalavady köyünde gerçekleşecek düğünlerini kaçırmamak için sel basan bölgede büyük bir tencere içinde seyahat ettiği görüntüleri sosyal medyada geniş çapta paylaşıldı.

Her ikisi de sağlık çalışanı olan ikili, kısmen su altında kalan ve düğün törenini gerçekleştirmeyi kabul eden Thalavady'deki küçük tapınağa, başka bir yerel tapınaktan ödünç aldıkları alüminyum tencere içinde ulaştı.

"HİÇ HAYAL ETMİYORDUK"

Gelin Aishwarya, yerel basına yaptığı açıklamada, "Hiç hayal etmediğimiz bir düğüne dönüştü" dedi.

BBC'nin haberine göre, çift, başlangıçta sınırlı sayıda aile üyesiyle küçük bir etkinlik planladıklarını ancak görüntülerin internette yayınlanmasının ardından gelen ilginin, özel günlerini başkalarıyla paylaşmış gibi hissetmelerine neden olduğunu söyledi.

"ERTELEMEK İSTEMEDİK"

Düğün tarihleri için ayarlamalar yaptıklarını dile getiren Akash, işten tekrar ne zaman izin alabileceklerini bilmedikleri için merasimi ertelemek istemediklerini belirtti.

REKLAM

Akash, "Tencere kısa sürede mevcut olan tek seçenekti" ifadesini kullandı. Görüntüler, AFP tarafından paylaşıldı.

HİNDİSTAN'DA SEL FELAKETİ

Eyalette etkili olan şiddetli yağışların ardından ani sel ve toprak kaymaları meydana gelmişti.

Yağışlar sonucu yaşanan felakette ölenlerin sayısının 35'e çıktığı, onlarca kişinin kaybolduğu bildirilmişti.