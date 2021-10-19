Dünya Hindistanda çift, sel nedeniyle düğünlerine tencereyle gitti
ASYA

Hindistan'da çift, sel nedeniyle düğünlerine tencereyle gitti

Hindistan'ın güneyi, son günlerde şiddetli yağışlara karşı mücadele veriyor. Kerala eyaletinde devam eden yağışlar sonucu sokaklar adeta suya gömüldü. Ülkede bir çift, sokakları geçebilmek için düğünlerine büyük bir tencerenin içinde gitti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Hindistanda çift, sel nedeniyle düğünlerine tencereyle gitti
Düğüne tencere içinde gittiler.

Akash ve Aishwarya çiftinin, Kerala eyaletindeki Thalavady köyünde gerçekleşecek düğünlerini kaçırmamak için sel basan bölgede büyük bir tencere içinde seyahat ettiği görüntüleri sosyal medyada geniş çapta paylaşıldı.

  • Her ikisi de sağlık çalışanı olan ikili, kısmen su altında kalan ve düğün törenini gerçekleştirmeyi kabul eden Thalavady'deki küçük tapınağa, başka bir yerel tapınaktan ödünç aldıkları alüminyum tencere içinde ulaştı.

"HİÇ HAYAL ETMİYORDUK"

Gelin Aishwarya, yerel basına yaptığı açıklamada, "Hiç hayal etmediğimiz bir düğüne dönüştü" dedi.

BBC'nin haberine göre, çift, başlangıçta sınırlı sayıda aile üyesiyle küçük bir etkinlik planladıklarını ancak görüntülerin internette yayınlanmasının ardından gelen ilginin, özel günlerini başkalarıyla paylaşmış gibi hissetmelerine neden olduğunu söyledi.

"ERTELEMEK İSTEMEDİK"

Düğün tarihleri için ayarlamalar yaptıklarını dile getiren Akash, işten tekrar ne zaman izin alabileceklerini bilmedikleri için merasimi ertelemek istemediklerini belirtti.

Akash, "Tencere kısa sürede mevcut olan tek seçenekti" ifadesini kullandı. Görüntüler, AFP tarafından paylaşıldı.

HİNDİSTAN'DA SEL FELAKETİ

Eyalette etkili olan şiddetli yağışların ardından ani sel ve toprak kaymaları meydana gelmişti.

Yağışlar sonucu yaşanan felakette ölenlerin sayısının 35'e çıktığı, onlarca kişinin kaybolduğu bildirilmişti.

Hindistan polisinden trafik kurallarına Squid Game çözümü: Binlerce kez paylaşıldı
DÜNYA
Hindistan polisinden trafik kurallarına Squid Game çözümü: Binlerce kez paylaşıldı
Dolmabahçede beklenmedik gol

Dolmabahçe'de beklenmedik gol

​Siyah beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir maça çıkıyor.
Eskişehirde zorlu mesai

Eskişehir'de zorlu mesai

En az 2 hafta durmadan yanıyor.
Türkiyeyi hedef alan ortak bildiriye Dışişlerinden sert tepki: Adresi halen kavrayamadılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan Togo'da konuştu.

Alıcısı hazır

Alıcısı hazır

Kilosu 300 liradan satılıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.