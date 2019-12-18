Dünya Hindistanda dinmeyen öfke
ASYA

Hindistan’da dinmeyen öfke

Hindistan’da Müslüman göçmenleri dışlayan ırkçı vatandaşlık yasasına karşı protestolar ülke geneline yayıldı. Polis, göstericilere sert müdahalede bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hindistan
Hindistan

ÜLKEYE YAYILDI

Hindistan’da geçen hafta başında kuzeydoğu eyaletlerinde başlayan vatandaşlık yasasındaki değişiklik karşıtı protestolar ülkenin diğer bölgelerine de sıçradı. Başkent Yeni Delhi’de, Pakistan, Afganistan ve Bangladeş’ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen Vatandaşlık Yasası’na karşı protesto gösterisi düzenleniyor.

POLİSTEN COPLU MÜDAHALE

Hint yerel basınındaki haberlere göre, başkentin kuzeydoğusunda yer alan Silampur ve Jafrabad bölgesinde yasa değişikliğini protesto eden göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı. Silampur’da polis, göstericilere karşı lathi copu (bambudan yapılan uzun cop) ve göz yaşartıcı gazla müdahalede bulunurken, protestocular polise taş fırlattı. Yollarda lastik ve çeşitli eşyaları yakan protestocular, yasa karşıtı sloganlar attı.

Bollywood’a tepki

  • Şah Ruh Han
  • Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, Bollywood sinemasının ünlü aktörleri Şah Ruh Han, Amir Han ve Selman Han’a suskun oldukları için tepki gösterdi. Şah Ruh Han’ın eski bir JMI mezunu olduğunu anımsatan kullanıcılar, Müslüman aktörlerin sessiz kalmasını eleştirdi.

Hindistan’da ırkçı yasaya tepki büyüyor
DÜNYA
Hindistan’da ırkçı yasaya tepki büyüyor
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