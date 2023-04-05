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Dünya

Hindistan'da 'düğün hediyesi' patladı: Damat ve kardeşi yaşamını yitirdi

Hindistan'da yeni evli bir adam ve erkek kardeşi, düğün hediyesi ev sinema sisteminin patlaması sonucu hayatını kaybetti. Polis, bomba yerleştirilmiş düğün hediyesinin, gelinin eski sevgilisi tarafından gönderildiğini belirtildi. Şüpheli eski sevgili, soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

11:35 . 5/04/2023 Çarşamba
AA
Hindistan

Hindistan

Hindistan'da yeni evli bir adam ve erkek kardeşi, düğün hediyesi ev sinema sisteminin patlaması sonucu hayatını kaybetti.


Olay 3 Nisan'da ülkenin orta kesimlerindeki Chhattisgarh eyaletinin Kabirdham ilçesinde, yeni evli bir çiftin evinde meydana geldi.


Patlamada damat ve erkek kardeşi ölürken 18 aylık bir bebek de dahil, 4 kişi yaralandı.


Hediyenin, prize takılır takılmaz infilak eden patlayıcılarla donatıldığını söyleyen polis, şiddetli patlamanın yaşandığı odanın duvarlarının ve evin çatısının çöktüğünü bildirdi.


Olayın ardında eski sevgili olduğu öne sürüldü

Polis, bomba yerleştirilmiş düğün hediyesinin, gelinin eski sevgilisi tarafından gönderildiğini; 33 yaşındaki Sarju Markam isimli eski sevgilinin geçmişte 29 yaşındaki gelinle ilişkisi olduğunu, kendisinin ikinci eşi olması için ısrar ettiğini iddia etti. Kadının ailesinin, bu evliliğe onay vermediği belirtildi.


Şüpheli eski sevgili Markam, soruşturma kapsamında Madya Pradeş eyaletinde gözaltına alındı.


#Hindistan
#Düğün
#Bomba
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