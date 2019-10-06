Dünya Hindistanda eğitim uçağı düştü 2 ölü
ASYA

Hindistan’da eğitim uçağı düştü: 2 ölü

Hindistan’ın Telangana eyaletinde eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 kişinin öldüğü belirtildi.

Haber Merkezi IHA
Hindistan
Hindistan

Hindistan’ın Telangana eyaletindeki Vikarabad bölgesinde eğitim uçağı bir tarım arazisine düştü.

Kaza sonucu biri kadın ve biri erkek 2 stajyer pilotun öldüğü belirtildi.

Stajyer pilotlardan birinin kimliğinin Prakash Vishal olduğu açıklandı.

Özel bir eğitim şirketine ait uçağın düşme nedeni ise henüz bilinmiyor.

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