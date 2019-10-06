Hindistan’da eğitim uçağı düştü: 2 ölü

Hindistan’ın Telangana eyaletindeki Vikarabad bölgesinde eğitim uçağı bir tarım arazisine düştü.
Kaza sonucu biri kadın ve biri erkek 2 stajyer pilotun öldüğü belirtildi.
Özel bir eğitim şirketine ait uçağın düşme nedeni ise henüz bilinmiyor.
Hindistan’ın Telangana eyaletindeki Vikarabad bölgesinde eğitim uçağı bir tarım arazisine düştü.
Kaza sonucu biri kadın ve biri erkek 2 stajyer pilotun öldüğü belirtildi.
Özel bir eğitim şirketine ait uçağın düşme nedeni ise henüz bilinmiyor.
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