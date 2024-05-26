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Dünya

Hindistan'da eğlence merkezinde yangın: 27 ölü

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde bir eğlence merkezinde çıkan yangında 9'u çocuk 27 kişi hayatını kaybetti.

10:52 - 26/05/2024 Pazar
IHA
Hindistan'da eğlence merkezinde facia yaşandı.
Hindistan'da eğlence merkezinde facia yaşandı.

Gujarat eyaletine bağlı Rajkot kentinde bir eğlence merkezinde çıkan yangında 9'u çocuk 27 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, 8 kişinin kayıp olduğunu belirtirken, ölenlerin kimliklerinin DNA testi ile belirleneceğini aktardı. Bölgeye gelen 8 itfaiye aracı büyüyen yangına müdahale etmeye çalışırken, can kaybının da artabileceği kaydedildi.

Rajkot Belediye Başkanı Nayana Pedhadiya yaptığı açıklamada, “Odak noktamız kurtarma operasyonları ve hayat kurtarmaktır. Bu olaydan sorumlu olan kişilerin cezalandırılmasını sağlayacağız” dedi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise, yerel yönetimin yangından etkilenenlere yardım sağlamak için çalıştığını bildirdi. Modi, “Yangın felaketi nedeniyle son derece üzgünüm. Düşüncelerim sevdiklerini kaybedenlerle birlikte” ifadelerini kullandı.


Eyalet Başbakanı Bhupendra Patel, yangınla ilgili soruşturmanın Özel Soruşturma Ekibi (SIT) tarafından yürütüldüğünü ve olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

#Hindistan
#Gujarat Eyaleti
#Eğlence Merkezi
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