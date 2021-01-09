Hindistan’daki hastane yangınında 10 bebek hayatını kaybetti

Pakistan 140 kilometre menzilli roketatar "Fateh-1'i başarıyla ateşledi

Pakistan'ın yerli olarak geliştirdiği çok namlulu roketatar sistemi 'Fateh-1'i' başarılı şekilde test ettiği bildirildi. Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Fateh-1'in, 140 kilometre menzile kadar konvansiyonel savaş başlığı taşıyabildiği ve silah sisteminin Pakistan ordusuna düşman bölgelerinde hassas angajman yeteneği sağlayabileceği belirtildi.