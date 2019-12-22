Dünya Hindistanda iş adamı 271 çifti tek törende evlendirdi
ASYA

Hindistan'da iş adamı 271 çifti tek törende evlendirdi

Hindistan’nın Surat kentinde 2010 yılından bu yana her yıl 21-22 Aralık tarihlerinde düzenlenen toplu düğün töreninde babası olmayan kızlar evlendiriliyor.

Haber Merkezi DHA
2010 yılından bu yana düzenlenen toplu düğün törenlerinde yüzlerce babasız genç kız evlendiriliyor.
2010 yılından bu yana düzenlenen toplu düğün törenlerinde yüzlerce babasız genç kız evlendiriliyor.

Hindistan’da geleneksel hale gelen babasız kızların evlendirilmesi töreni kapsamında 271 gelin evlendirildi. Toplu düğün törenini her yıl elmas milyarderi iş adamı Mahesh Savani düzenliyor.

  • Hayırsever iş adamı Mahesh Savani'nin düzenlediği toplu düğün töreninde bu yıl 271 gelin evlendirildi. Hindistan’da düğün törenlerinin pahalı olması ve gelinin babasının da töreni finanse etmesi zorunluluğundan dolayı eğer bir genç kızın babası yoksa, evlenme şansı neredeyse hiç olmuyor.

Bu sebeple milyarder iş adamı sosyal sorumluluk kapsamında 2010 yılından bu yana düzenlediği toplu düğün törenlerinde yüzlerce babasız genç kızı evlendiriyor.

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