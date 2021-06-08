Dünya Hindistanda kimya tesisinde yangın
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Hindistan’da kimya tesisinde yangın

Hindistan'da bir kimya tesisinde yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, içeride mahsur kalan 37 işçiyi kurtarmak için tesisin duvarlarını yıktı. Yetkililer, işçilerden 18'inin yangında öldüğünü açıkladı.

Haber Merkezi AA
Hindistan’da kimya tesisinde yangın
Hindistan’da kimya tesisinde yangın çıktı.

Hindistan’ın Pune şehrindeki bir kimya tesisinde çıkan yangında 18 işçi hayatını kaybetti.

NEDENİ BELLİ DEĞİL

BBC’nin haberine göre, Pirangut endüstri bölgesinde faaliyet gösteren bir kimya tesisinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, içeride mahsur kalan 37 işçiyi kurtarmak için tesisin duvarlarını yıktı.

Yetkililer, işçilerden 18'inin yangında öldüğünü açıkladı.

İşçiler için taziyelerini bildiren Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ölenlerin ailelerine 2 bin 800 dolar tazminat ödeneceğini duyurdu.

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