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Hindistan'da konteyner gemisi battı

Hindistan'da konteyner gemisi battı

14:3025/05/2025, Pazar
G: 25/05/2025, Pazar
DHA
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Hindistan Savunma Bakanlığı 24 kişilik mürettebatın tamamının kurtarıldığını duyurdu.
Hindistan Savunma Bakanlığı 24 kişilik mürettebatın tamamının kurtarıldığını duyurdu.

Liberya bandıralı bir konteyner gemisi, Hindistan'ın güneyindeki Kerala açıklarında battı.

Hindistan Donanması'ndan yapılan açıklamada, Liberya bandıralı bir konteyner gemisinin, ülkenin güneyindeki Kerala açıklarında battığı bildirildi. Açıklamada, 184 metrelik geminin Hindistan'ın Vizhinjam Limanı'ndan Kochi'ye doğru yol aldığı kaydedildi.


Hindistan Savunma Bakanlığı ise 24 kişilik mürettebatın tamamının kurtarıldığını duyurdu. Hindistan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan denizcilerin Gürcistan, Rusya, Ukrayna ve Filipinler vatandaşı oldukları bilgisi aktarıldı. Açıklamada, batan gemide 640 konteyner olduğu, bunlardan 13'ünün ‘tehlikeli kargo' taşıdığı ve 12'sinde kalsiyum karbür isimli maddenin bulunduğu ifade edildi.


Gemide 370 ton yakıt ile petrol olduğu vurgulanan açıklamada, Sahil Güvenlik ‘tespit sistemlerinin' aktive edildiği ve herhangi bir sızıntının tespit edilmediği bildirildi.


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