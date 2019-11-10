Hindistan’da mahkemeden tartışmalı karar

Radikal Hinduların 1992'de yıktığı Babri Camii'nin arsasına Hindu tapınağı inşa planları nedeniyle Müslümanlar ve Hindular arasında yıllardır süren anlaşmazlıkta duruşmaların ekim ayında tamamlanmasının ardından Hindistan Yüksek Mahkemesi dün arazinin Hindu tapınağına ayrılması kararı aldı. Kararda, arazinin tapınak inşası için mütevelli heyetine verileceği, Müslümanlara da Ayodhya'da 2 hektarlık arazi tahsis edileceği ifade edildi.
SÖMÜRGE HAKİMİ REDDETMİŞTİ
- Radikal Hindular, Müslümanların 16. yüzyılda Hindu Kral Rama adına yapılan tapınağı yıktıklarını ve yerine cami inşa ettiklerini öne sürüyordu. Babri Camii'nin bulunduğu alanda Ram Tapınağı olduğu iddiası ilk kez 1853'te mahkemeye taşınmış, dönemin İngiliz sömürge hakimince reddedilmişti. Aşırılıkçı Hindular, Aralık 1992'de, Babür İmparatorluğu döneminde inşa edilen Babri Camii'ni yıkmıştı. Hindistan'da son dönemdeki Hindu yanlısı kararlar dikkat çekiyor. Uttar Pradeş eyaletindeki Faizabad kentinin adı, "Ayodhya" olarak değiştirilmişti.