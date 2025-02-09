Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Hindistan'da Maocu isyanında kan aktı

Hindistan'da Maocu isyanında kan aktı

16:469/02/2025, Pazar
Diğer
Sonraki haber
Hindistan'da çıkan çatışmada 31 kişi öldü
Hindistan'da çıkan çatışmada 31 kişi öldü

Hindistan'ın Çatisgarh eyaletinde güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında meydana gelen çatışmada 31 isyancı hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Çatisgarh eyaletinde güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında çatışma çıktı.


Çıkan çatışmada 31 isyancı öldü.


Operasyon başlatıldı


Hindustan Times gazetesinin haberine göre, eyalet polisi Sundarraj Pattilingam, istihbarat üzerine güvenlik güçlerinin operasyon başlattığını bildirdi.



Eyaletin Bijapur bölgesindeki bir ormanda isyancılara karşı baskın düzenlendiğini belirten Pattilingam, burada güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında çatışma çıktığını kaydetti.


Pattilingam, çatışmada ilk belirlemelere göre 31 isyancının öldüğünü, güvenlik güçlerinden de 2'sinin hayatını kaybettiğini ve 2'sinin yaralandığını belirtti.


Çin'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan Maocu isyancılar, 1967'den bu yana Hindistan'ın kuzeyi, doğusu ve merkezindeki birçok eyalette silahlı eylemler yapıyor.


İsyancılar, kabilelerin ve yoksulların daha geniş haklara sahip olması için çatıştıklarını ileri sürüyor.


Güney Asya Terörizm Portalı verilerine göre, güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında çıkan çatışmalarda 1999'dan bu yana 8 bini sivil, 14 bini aşkın kişi hayatını kaybetti.

#Hindistan
#Çatisgarh
#Mao

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 9 Şubat Pazar bugün İSKİ su kesintisi yaşanacak ilçe mahalle ve sokaklar...