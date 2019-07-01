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Dünya Hindistanda Müslüman çocuğa dayak
ASYA

Hindistan’da Müslüman çocuğa dayak

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde 16 yaşındaki Müslüman çocuk takkesini çıkartmayı ve Hinduizm’e ait sözler söylemeyi reddettiği için bir grup Hindu tarafından saldırıya uğradı.

Haber Merkezi AA
Ülkede benzer saldırılar yükselişe geçti.
Ülkede benzer saldırılar yükselişe geçti.

Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletinde 16 yaşındaki Müslüman çocuk takkesini çıkartmadığı ve “Jai Shri Ram (Rabbimiz Ram’ı Selamlarız)" demediği için bir grup Hindu tarafından dövüldü.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Uttar Pradeş’in Kanpur kasabasında yaşayan 16 yaşındaki Muhammed Taj, cuma namazından evine döndüğü sırada bir grup Hindu tarafından durduruldu.

  • Taj’ın önünü kesen 3-4 kişiden oluşan motosikletli bir grup, Müslüman çocuktan takkesini çıkartmasını ve Hinduizm’e ait “Jai Shri Ram (Rabbimiz Ram’ı Selamlarız)" gibi bazı sözler ve ilahiler söylemesini istedi. Grubun istediklerini yapmayı reddeden Taj, tekmelendi ve yumruklandı.

Muhammed Taj, yaptığı açıklamada, motosikletli grup tarafından çok kötü dövüldüğünü söyledi.

Kendisini tehdit ettiklerini ifade eden Taj, “Takkemi çıkartmam için tehdit ettiler. 'Jai Shri Ram' dememi istediler. İnsanlar bana yardım etmeye geldiklerinde olay yerinden kaçtılar.” şeklinde konuştu.

Polisin konuyla ilgili soruşturma başlattığı ve rapora "farklı dinlere mensup insanlar arasında düşmanlığa neden olma" suçunu eklediği bildirildi.

Son zamanlarda bu tür saldırıların arttığı gözlemlenen Hindistan’da Tabrez Ensari adında Müslüman genç, Jharkhand eyaletinde bir çete tarafından elektrik direğine bağlanarak 12 saat dövülmüş ve hastaneye kaldırıldıktan 4 gün sonra hayatını kaybetmişti.
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