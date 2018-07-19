Dünya Hindistanda muson yağmurları 28 can aldı
ASYA

Hindistan'da muson yağmurları 28 can aldı

Hindistan'ın Kerala eyaletinde muson yağmurları nedeniyle son 10 günde ölenlerin sayısı 28'e yükseldi.

Haber Merkezi AA
Eyaletin çeşitli bölgelerindeki su baskınları nedeniyle ulaşım sekteye uğradı, 8 bölgede eğitime ara verildi.
Eyaletin çeşitli bölgelerindeki su baskınları nedeniyle ulaşım sekteye uğradı, 8 bölgede eğitime ara verildi.

Hindistan'ın Kerala eyaletinde muson yağmurları nedeniyle son 10 günde ölenlerin sayısı 28'e yükseldi.

"One India"nın haberine göre, muson yağmurlarının neden olduğu sel ve heyelandan dolayı 9 Temmuz'dan bu yana eyalette 28 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 87 bin kişi güvenli yerlere nakledildi.

Eyaletin çeşitli bölgelerindeki su baskınları nedeniyle ulaşım sekteye uğradı, 8 bölgede eğitime ara verildi.

Demiryolu hattının su altında kalması sonucu işaretleşme sistemi zarar gördü, çok sayıda sefer iptal edildi.

Merkez Su Komisyonu (CWC) tarafından 17 Temmuz'da açıklanan raporda, 1 Haziran'da başlayan ve ülkeyi etkisi altına alan muson yağmurları nedeniyle şimdiye kadar 511 kişinin öldüğü, 176 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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