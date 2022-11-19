Hindistan'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 12 ölü

Kazakistan'da seçim günü darbe planlayan suç örgütüne yönelik operasyonun görüntüleri yayımlandı

Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi (Ulusal İstihbarat Teşkilatı), erken cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılacağı 20 Kasım'da ülkede darbe planlayan suç örgütüne karşı düzenlenen özel operasyonun görüntülerini paylaştı. Komitenin resmi internet sitesinde operasyonla ilgili yayımlanan görüntülerde, seçim günü ülkede kaos yaratarak iktidarı ele geçirme planları yapan suç örgütü üyelerinin önlendiği belirtildi. Görüntülerde, komite tarafından yılbaşındaki Ocak olayları sonrası bireysel radikal unsurların ülkede durumu istikrarsızlaştırma ve Almatı ile Astana başta olmak üzere diğer şehirleri ele geçirme planları yapmaya devam ettiğinin belirlendiği bildirildi.