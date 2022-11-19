Dünya Hindistanda otobüs uçuruma yuvarlandı 12 ölü
ASYA

Hindistan'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 12 ölü

Hindistan’ın Uttarkand eyaletinin Chamoli bölgesinde yolcu otobüsü 500 metre yükseklikten vadiye uçtu. Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan 12 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de ağır yaralandı.

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Haber Merkezi İHA
Hindistanda otobüs uçuruma yuvarlandı: 12 ölü
Hindistan

Hindistan’ın Uttarkand eyaletinin Chamoli bölgesinde yolcu otobüsü 500 metre yükseklikten vadiye uçtu. Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta bulunan 12 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de ağır yaralandı.

Kapasitesinden fazla yolcu taşıdığı için yuvarlandı

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, aracın kapasitesinden fazla yolcu taşıdığı için yuvarlandığı bilgisi verildi.

Başbakan Pushkar Singh Dhami, kazada hayatını kaybedenler için üzgün olduğunu ve ölenlerin ailelerine para yardımı yapılacağını söyledi.

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