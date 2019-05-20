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Dünya Hindistanda sandık anketleri Modiyi işaret ediyor
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ASYA

​Hindistan'da sandık anketleri Modi'yi işaret ediyor

Hindistan'da sandık anketleri Modi'yi işaret ediyor

Hindistan'da seçimlerin tamamlanmasının ardından yapılan sandık çıkış anketleri, Başbakan Modi liderliğindeki Hindistan Halk Partisini (BJP) işaret ediyor. Modi liderliğindeki BJP, 2014'te yapılan genel seçimlerde Halk Meclisindeki 543 sandalyeden 282'sini kazanarak iktidar olmuştu.

Haber Merkezi AA
Narendra Modi.
Narendra Modi.

Hindistan'da 11 Nisan’da başlayan parlamento seçimlerinin 7'nci ve son aşaması için oy verme işlemi tamamlandı. Hindistan Seçim Komisyonu, seçimin 7'nci ve son aşamasında, 8 eyalette yapılan seçimlerde yaklaşık 63 milyon seçmenin oy kullandığını açıkladı.

Seçimin 7'nci aşamasında, 8 eyalette toplam 918 aday, parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'nın (Halk Meclisi) 543 sandalyesinden 59’unu belirlemek için yarıştı.

Sandık çıkış anketleri BJP iktidarını işaret ediyor

Seçimlerin tamamlanmasının ardından yayın yasağı kaldırılan sandık çıkış anketleri, Başbakan Narendra Modi liderliğindeki Hindistan Halk Partisi (BJP) hükümetinin ikinci dönemde iktidarda kalacağını gösteriyor.

  • Yerel basında yer alan haberlere göre, farklı kamuoyu araştırma şirketlerinin yaptığı sandık çıkış anketlerinde BJP liderliğindeki 13 sağ p artinin oluşturduğu Ulusal Demokratik İttifakın (NDA), Halk Meclisindeki 242 ila 365 sandalye kazanarak iktidara geleceğini gösteriyor.

Anketler, Hindistan Kongre Partisi (INC) liderliğindeki merkez sol partiler koalisyonu Birleşik İlerici İttifakın (UPA) ise 77 ila 164 sandalye kazanacağını tahmin ediyor.

Her iki ittifaka katılmayan Samajwadi Partisi, Bahujan Samaj Partisi (BSP) ve Ulusal Halk Partisinin (UHP) ise, toplamda 69 ila 125 sandalyeyle bağımsız bir blok oluşturacağı öngörülüyor.

Modi liderliğindeki BJP, 2014'te yapılan genel seçimlerde Halk Meclisindeki 543 sandalyeden 282'sini kazanarak iktidar olmuştu.

En yakın rakibi INC 44 sandalyede kalmıştı.

Dünyanın en uzun seçimi

Hindistan'da dünyanın en uzun seçimi olan parlamento seçimleri 7 aşamada yapılıyor ve seçimde yaklaşık 900 milyon kayıtlı seçmen oy kullanıyor.

Seçimin 11 Nisan'daki ilk aşamasında Lok Sabha'daki 543 sandalyenin 91'inin, 18 Nisan'daki ikinci aşamada 95'inin, 23 Nisan'daki üçüncü aşamada 117'sinin, 29 Nisan'daki dördüncü aşamada 72'sinin, 6 Mayıs'taki beşinci aşamada 51'inin ve 12 Mayıs'ta altıncı aşamada 59'unun belirlenmesi için oy kullanılmıştı.

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Seçim sonuçlarının 23 Mayıs'ta açıklanması öngörülüyor.

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