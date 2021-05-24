Dünya Hindistanda sıra dışı düğün töreni Kovid-19 kısıtlamalarından kaçmak için uçakta evlendiler
ASYA

Hindistan’da sıra dışı düğün töreni: Kovid-19 kısıtlamalarından kaçmak için uçakta evlendiler

Hindistan’da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında toplu etkinliklerin yasaklanması nedeniyle bir çift uçakta düğün yaptı. İki saat süren uçuşta yapılan düğün törenine 161 davetli katıldı.

Haber Merkezi İHA
Hindistan’da sıra dışı düğün töreni: Kovid-19 kısıtlamalarından kaçmak için uçakta evlendiler
Uçaktaki düğüne 161 kişi katıldı.

Koronavirüs salgınında günlük vaka rekoru kıran Hindistan’da alınan karantina kararları halkı farklı çözümlere yöneltti.

Hindistan’ın Tamil Nadu eyaletindeki Madurai kentinde yaşayan bir çift, Covid-19 kısıtlamalarından kaçmak için kiraladıkları yolcu uçağında düğün yaptı.

Madurai-Bangalore kentine giden uçakta yapılan düğüne 161 kişi katıldı. İki saat süren düğünde sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmadığı görüldü.

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  • Hindistan’a, Covid-19 salgını nedeniyle, birçok eyalet ve şehirde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Salgınla mücadele kapsamında düğün gibi toplu etkinlikler ise sınırlı konuk sayısıyla yapılıyor.


Can kaybı sayısı 300 bini geçti

Hindistan’da son 24 saatte 4 bin 455 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı sayısı 303 bin 751’e ulaştı. Son 24 saatte 222 bin 315 vakanın kayıtlara geçtiği ülkede toplam vaka sayısı ise 26 milyon 752 bin 447 olarak açıklandı.

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