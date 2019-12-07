Dünya Hindistanda tecavüz duruşmasına giden kadın öldürüldü
ASYA

Hindistan'da tecavüz duruşmasına giden kadın öldürüldü

Hindistan'da bir kadın, tecavüz duruşmasına giderken suçladığı kişiler tarafından yakılarak öldürüldü. Aralarında tecavüzle suçlanan 2 kişinin de bulunduğu saldırganlar, kadını ateşe verdi. Polis, saldırıyla ilgili tecavüzle suçlananlar dahil 5 kişinin tutuklandığını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Hindistan'da cezai müeyyidelerin yetersizliği nedeniyle tecavüz vakaları her geçen gün artıyor.
Hindistan'da cezai müeyyidelerin yetersizliği nedeniyle tecavüz vakaları her geçen gün artıyor.

Uttar Pradeş eyaletinin kuzeyindeki Unnao kentinde, bir kadın mart ayında 2 erkeğe karşı açtığı tecavüz davasının soruşturmasına giderken perşembe günü bir grup erkek tarafından saldırıya uğradı.

Aralarında tecavüzle suçlanan 2 kişinin de bulunduğu saldırganlar, kadını ateşe verdi.

Kadın kaldırıldığı hastanede can verdi

  • Vücudu yüzde 90 oranında yanan 23 yaşındaki kadın, hava ambulansıyla yerel hastaneden başkent Yeni Delhi'deki Safdarjung hastanesine nakledildi. Kadın, dün gece geç saatlerde yaşamını yitirdi.

Hindistan'da tecavüz vakaları artıyor

Polis, saldırıyla ilgili tecavüzle suçlananlar dahil 5 kişinin tutuklandığını bildirdi. Muhalefet, eyalette iktidardaki Bharatiya Janata Partisi'ni (BJP) kadının güvenliğini sağlamamakla suçladı.

Uttar Pradeş'te BJP üyesi bir milletvekilini tecavüzle suçlayan bir kadın da temmuz ayı sonunda "trafik kazasında" ağır yaralanmıştı. Milletvekili, "kazada" parmağı olduğu gerekçesiyle partiden ihraç edilmişti.

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