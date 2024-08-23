Dünya

Hindistan'da yeni skandal: Müslüman sahipli üniversiteden mezuna kamuda iş yasağı

Hindistan'ın Assam eyaletinde, Bengalli bir Müslümanın sahibi olduğu Özel Meghalaya Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden (USTM) mezun olanların kamuda işe girişlerinin kısıtlanması için ayrımcı bir karar alındı. Assam Eyaleti Başbakanı Himanta Biswa Sarma'nın kararı, geçen aylarda yaşanan sel felaketinden üniversitenin sahibini sorumlu tuttuğu için aldığı ifade edildi.

19:37 - 23/08/2024 Cuma
Güncelleme: 19:39 - 23/08/2024 Cuma
AA
Assam Eyaleti Başkanı Sarma, selden Müslüman üniversite sahibini sorumlu tuttu.
Assam Eyaleti Başkanı Sarma, selden Müslüman üniversite sahibini sorumlu tuttu.

The Hindustan Gazette'nin haberine göre, Assam Eyaleti Başbakanı Himanta Biswa Sarma, geçen aylarda yaşanan sel felaketinden sorumlu tuttuğu Bengal kökenli Müslüman Mahbubul Hoque'in sahibi olduğu Özel Meghalaya Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin (USTM) mezunlarına yönelik önlem almayı düşünüyor.

"Kamuda çalışmalarını yasaklayacak"

Sarma, Hindistan'ın en iyi 200 üniversitesi arasında yer alan USTM'den mezun olanların kamuda çalışmasını yasaklamayı veya işe girişlerini zorlaştırmayı planladığını açıkladı.

Devlet memurluğu başvurularında eyalet sınırlarında bulunan Guwahati ve Dibrugarh üniversiteleri mezunlarının, USTM mezunlarına kıyasla arka planda kalmasından duyduğu endişeyi dile getiren Sarma, USTM mezunlarının ek sınava tabi tutulma olasılığının araştırılmasını istedi.

Üniversiteyi selden sorumlu tuttu

Sarma'nın, mayıs ve haziranda yaşanan sellerde USTM kampüsünün bulunduğu bölgedeki ormanlık alanı yok ettiği ve çevre tahribatına neden olduğu iddiasıyla suçladığı Hoque, bunun ardından birçok nefret söylemiyle karşı karşıya kalmıştı.

Eyalet Başbakanı ayrıca, üniversite mimarisini de eleştirerek, kampüs girişinde bulunan kubbelerin "cihadı" temsil ettiğini iddia etmişti.

Assam eyaletinde meydana gelen sellerde 192 kişi hayatını kaybetmişti.


Son 50 yılın en büyük sel felaketi: Hindistan'ın barajları Bangladeş'i sular altında bıraktı

Bangladeş son 50 yılın en büyük sel felaketiyle karşı karşıya kaldı. Adeta can pazarının yaşandığı bölgede yaklaşık 4 buçuk milyon insanın hayatı Hindistan'ın sorumsuz davranışı yüzünden olumsuz etkilendi. Feni şehri tamamen sular altında kalırken, yaşanılan bu afetin doğal değil Hindistan tarafından yapay bir şekilde gerçekleştirildiği ifade edildi. Hindistan'ın Bangladeş topraklarına akan 54 nehir üzerine kurduğu 30 baraj tek taraflı kontrol edilebilir bir şekilde inşa edilmiş durumda. Bu barajların bilgi verilmeden açılması milyonlarca insanın hayatını tehlikeye attı. İki ülke arasında yapılan anlaşmalara göre, Hindistan'ın barajların kapılarını açmadan önce Bangladeş yönetimine haber vermesi gerekiyor. Öte yandan afetin devam ettiği bölgede şimdiye kadar en az 13 kişinin öldüğü 5 milyona yakın insanın ise selden etkilendiği bildirildi.


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