Hindistan'da yeni skandal: Müslüman sahipli üniversiteden mezuna kamuda iş yasağı

Bangladeş son 50 yılın en büyük sel felaketiyle karşı karşıya kaldı. Adeta can pazarının yaşandığı bölgede yaklaşık 4 buçuk milyon insanın hayatı Hindistan'ın sorumsuz davranışı yüzünden olumsuz etkilendi. Feni şehri tamamen sular altında kalırken, yaşanılan bu afetin doğal değil Hindistan tarafından yapay bir şekilde gerçekleştirildiği ifade edildi. Hindistan'ın Bangladeş topraklarına akan 54 nehir üzerine kurduğu 30 baraj tek taraflı kontrol edilebilir bir şekilde inşa edilmiş durumda. Bu barajların bilgi verilmeden açılması milyonlarca insanın hayatını tehlikeye attı. İki ülke arasında yapılan anlaşmalara göre, Hindistan'ın barajların kapılarını açmadan önce Bangladeş yönetimine haber vermesi gerekiyor. Öte yandan afetin devam ettiği bölgede şimdiye kadar en az 13 kişinin öldüğü 5 milyona yakın insanın ise selden etkilendiği bildirildi.