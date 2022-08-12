Dünya Hindistanda yolcu teknesi battı 3 ölü
ASYA

Hindistan’da yolcu teknesi battı: 3 ölü

Hindistan’da yolcu teknesinin batması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi kayboldu

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Haber Merkezi İHA
Hindistan’da yolcu teknesi battı: 3 ölü
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Hindistan’da yolcu teknesinin batması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi kayboldu.
Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletinde yolcu teknesi battı. Kazada 1’i çocuk 3 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi ise kayboldu. Polis Yamuna Nehri’nde kaybolan 17 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirirken, kaybolanları canlı bulma ihtimallerinin düşük olduğunu söyledi. Polis Sözcüsü Prashant Kumar, kazada 15 yolcunun kurtarıldığını söyleyerek, "Güvenlik güçleri, dalgıç ve eyalet afet yardım gücü tarafından yürütülen kurtarma operasyonunda 2 kadın ve 1 çocuk cesedi bulundu. Bölgede çalışmalar devam ediyor" dedi.

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