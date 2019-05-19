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Dünya Hindistandaki parlamento seçimlerinin 7 ayağı başladı
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ASYA

Hindistan’daki parlamento seçimlerinin 7 ayağı başladı

Hindistan’daki parlamento seçimlerinin 7 ayağı başladı

11 Nisan'da başlayan parlamento seçimlerinin 7. ve son aşaması için halk sandık başına gitti. Bu aşamada yaklaşık 100 milyon seçmen, parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'daki 543 sandalyenin 59’unu belirlemek için oy kullanıyor.

Haber Merkezi AA
Hindistan seçimleri.
Hindistan seçimleri.

Hindistan'da 11 Nisan’da başlayan parlamento seçimlerinin 7. ve son aşaması için halk sandık başına gitti.

  • Hindistan Seçim Komisyonu, seçimin 7. ve son aşamasında, 8 eyalette yapılan seçimlerde yaklaşık 100 milyon seçmenin oy kullanacağını bildirdi.

Bu aşamada 8 eyalette toplam 918 aday, parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'nın (Halk Meclisi) 543 sandalyesinden 59’unu belirlemek için yarışıyor.

Pencap ile Uttar Pradeş eyaletlerini temsil eden 13'er, Batı Bengal eyaletini temsil eden 9, Bihar ile Madya Pradeş eyaletlerinin temsil eden 8'er, Himaçal Pradeş'i temsil eden 4 ve Jarkand'ı temsil eden 3 ile Çandigarh'ı temsil eden 1 sandalyenin sahipleri bu aşamada verilecek oylarla belirlenecek.

Bu aşamada oy kullanılacak seçim çevreleri arasında iktidardaki Hindu milliyetçisi Hindu Halk Partisinin (BJP) lideri Başbakan Nerandra Modi'nin mecliste temsil ettiği, Uttar Pradeş eyaletine bağlı Varanasi şehri de var.

Modi liderliğindeki BJP, 2014'te yapılan genel seçimlerde Halk Meclisindeki 543 sandalyeden 282'sini kazanarak iktidar olmuştu. En yakın rakibi Hindistan Kongre Partisi (INC) 44 sandalyede kalmıştı.

Dünyanın en uzun seçimi

Hindistan'da dünyanın en uzun seçimi olan parlamento seçimleri 7 aşamada gerçekleştiriliyor ve seçimde yaklaşık 900 milyon kayıtlı seçmen oy kullanıyor.

  • Seçimin 11 Nisan'daki ilk aşamasında Lok Sabha'daki 543 sandalyenin 91'inin, 18 Nisan'daki ikinci aşamada 95'inin, 23 Nisan'daki üçüncü aşamada 117'sinin, 29 Nisan'daki dördüncü aşamada 72'sinin, 6 Mayıs'taki beşinci aşamada 51'inin ve 12 Mayıs'ta altıncı aşamada 59'unun belirlenmesi için oy kullanılmıştı.

Seçim sonuçlarının 23 Mayıs'ta açıklanması öngörülüyor.

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