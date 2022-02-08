Hindistan'daki skandal başörtüsü yasağına karşı protestolar büyüyor: Bölgede okullar kapatıldı

Guardian'ın haberine göre, Hindistan'ın Karnataka eyaletinde, bir devlet okulunda daha başörtülü Müslüman öğrencilerin derslere girmesinin yasaklanmasın ardından protesto gösterileri düzenlendi.

BAŞBAKANDAN SÜKUNET ÇAĞRISI

Karnataka Başbakanı Basavaraj Bommai, eyaletteki tüm liselerin eğitime üç gün ara vereceğini belirterek sükunet çağrısında bulundu. Bommai, açıklamasında, "Bütün öğrencileri, öğretmenleri ve okulların yönetimini barış ve uyumu sürdürmeye çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

DÜNYA Hindistan'da başörtülü öğrenciler ayrı sınıfa konuldu

MÜSLÜMAN ÖĞRENCİLERE AYRIMCILIK

Eyalette, 7 Şubat'ta devlete ait yüksekokulda derslere başörtülü girmelerine izin verilmeyen Müslüman öğrenciler, ayrı sınıfa konulmuştu.

KARNATAKA EYALETİNDEKİ SKANDAL BAŞÖRTÜSÜ YASAĞI

Eyalet genelinde uzun süredir uygulanan başörtüsü yasağı, 1 Ocak'ta devlete ait Udupi Kadın Yüksekokulu'ndaki Müslüman öğrencilerin derslere başörtüsüyle girmesiyle tartışılmaya başlandı.

Karnataka'da diğer okullarda da Müslüman kadın öğrencilerin başörtülü derslere girmesi üzerine, Hindu öğrenciler tepki göstererek derslere safran rengi şalla girmeye başlamıştı.

OYNAT 00:59 Hindistan'da Müslüman öğrenci başörtüsüyle okula girmesini istemeyenlere tek başına böyle direndi Hindistan'ın güneyindeki Karnataka eyaletinde, geçtiğimiz günlerde devlete ait yüksekokulda Müslüman öğrencilerin derslere başörtülü girmelerine izin verilmemiş, Müslüman öğrenciler oturma eylemi düzenleyerek duruma tepki göstermişti. Ülkede başörtüsü karşıtı uygulamalar devam ederken başörtülü olduğu için üniversiteye girmesini engellemek isteyen gruba karşı tek başına direnen Müslüman öğrencinin o anları kameraya böyle yansıdı. BiP'te paylaş

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BEŞ KIZ ÖĞRENCİ PROTESTO BAŞLATTI

Udupi'deki okul yöneticileri, hükümet yetkilileri ile öğrenci ve aileleri arasında 19 Ocak'ta yapılan toplantıda bir çözüme varılamamış, 5 kız öğrenci okul dışında protestolara başlamıştı.

Eyalet hükümeti 26 Ocak'ta uzman paneli kurmuş, panel görüşünü bildirene kadar başörtülü öğrencilerin üniforma kurallarına uyması ve okula başörtüsüz girmesi istenmişti. Başörtülü öğrenciler, 31 Ocak'ta Karnataka Yüksek Mahkemesine başvurarak, başörtüsünün Hindistan anayasasının sağladığı temel bir hak olduğunu savunmuştu.

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