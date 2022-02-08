Dünya Hindistandaki skandal başörtüsü yasağına karşı protestolar büyüyor Bölgede okullar kapatıldı
ASYA

Hindistan'daki skandal başörtüsü yasağına karşı protestolar büyüyor: Bölgede okullar kapatıldı

Hindistan'ın güneyindeki Karnataka eyaletinde, skandal başörtüsü yasağına karşı düzenlenen protestoların artması üzerine bölgede eğitime ara verildi. Karnataka Başbakanı Basavaraj Bommai, eyaletteki tüm liselerin eğitime üç gün ara vereceğini belirterek sükunet çağrısında bulundu. Bommai, açıklamasında, "Bütün öğrencileri, öğretmenleri ve okulların yönetimini barış ve uyumu sürdürmeye çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Hindistandaki skandal başörtüsü yasağına karşı protestolar büyüyor: Bölgede okullar kapatıldı
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Guardian'ın haberine göre, Hindistan'ın Karnataka eyaletinde, bir devlet okulunda daha başörtülü Müslüman öğrencilerin derslere girmesinin yasaklanmasın ardından protesto gösterileri düzenlendi.

BAŞBAKANDAN SÜKUNET ÇAĞRISI

  • Karnataka Başbakanı Basavaraj Bommai, eyaletteki tüm liselerin eğitime üç gün ara vereceğini belirterek sükunet çağrısında bulundu. Bommai, açıklamasında, "Bütün öğrencileri, öğretmenleri ve okulların yönetimini barış ve uyumu sürdürmeye çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

Hindistan'da başörtülü öğrenciler ayrı sınıfa konuldu
DÜNYA
Hindistan'da başörtülü öğrenciler ayrı sınıfa konuldu

MÜSLÜMAN ÖĞRENCİLERE AYRIMCILIK

Eyalette, 7 Şubat'ta devlete ait yüksekokulda derslere başörtülü girmelerine izin verilmeyen Müslüman öğrenciler, ayrı sınıfa konulmuştu.

KARNATAKA EYALETİNDEKİ SKANDAL BAŞÖRTÜSÜ YASAĞI

  • Eyalet genelinde uzun süredir uygulanan başörtüsü yasağı, 1 Ocak'ta devlete ait Udupi Kadın Yüksekokulu'ndaki Müslüman öğrencilerin derslere başörtüsüyle girmesiyle tartışılmaya başlandı.

Karnataka'da diğer okullarda da Müslüman kadın öğrencilerin başörtülü derslere girmesi üzerine, Hindu öğrenciler tepki göstererek derslere safran rengi şalla girmeye başlamıştı.

Hindistan'da Müslüman öğrenci başörtüsüyle okula girmesini istemeyenlere tek başına böyle direndi
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Hindistan'da Müslüman öğrenci başörtüsüyle okula girmesini istemeyenlere tek başına böyle direndi
Hindistan'ın güneyindeki Karnataka eyaletinde, geçtiğimiz günlerde devlete ait yüksekokulda Müslüman öğrencilerin derslere başörtülü girmelerine izin verilmemiş, Müslüman öğrenciler oturma eylemi düzenleyerek duruma tepki göstermişti. Ülkede başörtüsü karşıtı uygulamalar devam ederken başörtülü olduğu için üniversiteye girmesini engellemek isteyen gruba karşı tek başına direnen Müslüman öğrencinin o anları kameraya böyle yansıdı.

BEŞ KIZ ÖĞRENCİ PROTESTO BAŞLATTI

  • Udupi'deki okul yöneticileri, hükümet yetkilileri ile öğrenci ve aileleri arasında 19 Ocak'ta yapılan toplantıda bir çözüme varılamamış, 5 kız öğrenci okul dışında protestolara başlamıştı.

Eyalet hükümeti 26 Ocak'ta uzman paneli kurmuş, panel görüşünü bildirene kadar başörtülü öğrencilerin üniforma kurallarına uyması ve okula başörtüsüz girmesi istenmişti. Başörtülü öğrenciler, 31 Ocak'ta Karnataka Yüksek Mahkemesine başvurarak, başörtüsünün Hindistan anayasasının sağladığı temel bir hak olduğunu savunmuştu.

Hindistan 28 Şubat'ı yaşıyor: Kız öğrenciler başörtüleriyle okula alınmadı
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Hindistan 28 Şubat'ı yaşıyor: Kız öğrenciler başörtüleriyle okula alınmadı
Hindistan'ın Karnataka eyaletindeki okullarda başörtüsü takmanın yasaklanmasının ardından tesettürlü öğrencilerin devlet okullarının önündeki hak mücadelesi devam ediyor.

Hindistan’da başörtülü öğrencilerin derslere alınmamasını binlerce kişi protesto etti
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Hindistan’da başörtülü öğrencilerin derslere alınmamasını binlerce kişi protesto etti
Hindistan'ın güneyindeki Karnataka eyaletindeki Udupi kentinde geçtiğimiz ay bir devlet lisesinde başörtülü öğrenciler derslere alınmadı. Öğrencilerin derslere alınmaması üzerine eyalette gösteri düzenlendi. Okulun çevresinde toplanan öğrenciler okul yönetimini protesto etti. Öğrenciler konuyu eyalet yüksek mahkemesine taşıdı. Mahkeme, öğrencilerin taleplerini dinledikten sonra yasağın iptal edilip edilmemesine karar verecek.
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Hindistandaki skandal başörtüsü yasağına karşı protestolar büyüyor: Bölgede okullar kapatıldı

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