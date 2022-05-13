Hindistan'daki yaşlı çift oğluna dava açtı : '6 yıldır torunumuz yok'

61 ve 57 yaşındaki Sanjeev ve Sadhana Prasad, birikimlerini oğullarını yetiştirmek için harcadıklarını, pilot eğitiminin yanı sıra cömert bir düğün için ödeme yaptıklarını söyledi.
- Bir yıl içinde torun doğmazsa, yaklaşık 650.000 dolar tutarında tazminat talep ettiler.
Son derece olağandışı dava, "zihinsel taciz" gerekçesiyle açıldı. Prasad, tüm birikimini oğlu için harcadığını ve onu 2006'da pilot eğitimi için ABD'ye gönderdiğini söyledi.
Times of India'nın haberine göre, 35 yaşındaki Shrey Sagar 2007'de Hindistan'a döndü ancak işini kaybetti ve ailesi iki yıldan fazla bir süre onu maddi olarak desteklemek zorunda kaldı.
Sagar sonunda pilot olarak iş buldu. Ailesi, şu anda 31 yaşında olan Shubhangi Sinha ile evliliklerini emeklilikleri sırasında "oynayacak bir torunları" olacaklarını umarak hayal etti.
Ebeveynler, beş yıldızlı bir otelde bir düğün, 80.000 dolar değerinde lüks bir araba ve yurtdışında balayı için para ödediklerini söyledi.
Prasad, "Oğlum altı yıldır evli ama hala bebek düşünmüyorlar. En azından birlikte vakit geçireceğimiz bir torunumuz olursa, acımız katlanılır hale gelir." dedi.
Çiftin avukatı Srivastava, The National'a , çiftin parayı "zihinsel zulüm nedeniyle" talep ettiğini söyledi. Çiftin sunduğu dilekçenin 17 Mayıs'ta bir mahkemede görülmesi bekleniyor.