Hindistan'daki yaşlı çift oğluna dava açtı : '6 yıldır torunumuz yok'

Hindistan'daki yaşlı çift 6 yıldır torunları olmadığı için oğluna ve gelinine dava açtı

61 ve 57 yaşındaki Sanjeev ve Sadhana Prasad, birikimlerini oğullarını yetiştirmek için harcadıklarını, pilot eğitiminin yanı sıra cömert bir düğün için ödeme yaptıklarını söyledi.

FOTOĞRAF 12 Dubai ve Hindistan'da ticaret alanında faaliyet gösteren Adnani ve Raina ailelerinin kızları Revna ile oğulları Anubhav'ın 3 gün 3 gece süren masal gibi düğünleriyle salgın sonrası Türkiye'de Hint düğünleri yeniden başladı. Tesisler bölgesi Kundu'da lüks bir otelde düzenlenen yüksek bütçeli düğün için hazırlıklar sekiz ay önceden başladı. Hindistan'dan çok sayıda sanatçı ve görevlinin de geldiği düğünde, binlerce çiçek kullanılarak 7 tır malzemeyle dekorlar hazırlandı.<br><br> Konsept için Kapadokya'dan balonlar getirilerek, dekor tasarlandı. Hint geleneklerine göre yapılan düğüne Birleşik Arap Emirlikleri kenti Dubai ve Hindistan'dan 700 davetli katıldı. 3 gün 3 gece süren milyon dolarlık düğün \"hoş geldiniz\" partisiyle başladı.<br><br> İkinci gün \"hi çayı\", gelin ve damat ailelerinin danslarıyla devam eden düğünde, kına organizasyonu yapıldı. Profesyonel sanatçılar düğüne katılan kadınların ellerine özel desenlerle kına uyguladı.<br>Kurulan tandırlarda pişirilen özel ekmek, hazırlanan bol baharatlı Hint yemekleri ve içecekler misafirlere servis edildi. Düğün için Dubai ve Hindistan'dan gelen özel 60 kişilik mutfak ekibine Türk aşçılar da yardım etti.<br><br> Tekneyle sahilden merasim alanına gelen gelin Revna Adnani ile damat Anubhav Raina, yöresel kıyafetli davetliler tarafından alkışlarla karşıladı. Platforma geçen gelin ve damat, Hintli sanatçıların müziği eşliğinde dans etti. <br>Üçüncü gün ise dini tören ve barat töreni yapıldı. Ziyafetlerin yanı sıra danslı müzikli eğlenceler gerçekleştirildi, davetlilere evlilik resepsiyonu verildi. Düğünde davetlilere 450 kişilik ekip hizmet etti.<br><br> Düğün organizasyonları yapan Inventum Global'in Hint Düğünleri Müdürü Mustafa Onat, salgın nedeniyle iki yıl aradan sonra Hint düğünlerine yeniden başladıkları için mutlu olduklarını söyledi.<br>İki yıllık aradan sonra yaptıkları ilk Hint düğünü olduğunu vurgulayan Onat, \"Aile Dubai'de yaşıyor ama misafirlerimizin yarısı Hindistan'dan geldi. Bu düğünlerin salgından sonra yeniden başlaması bize büyük heyecan verdi. Bu sene için konfirme olmuş 10 düğünümüz var.\" dedi.<br><br> Düğünde 250'si Dubai ve Hindistan'dan olmak üzere 450 kişinin çalıştığını vurgulayan Onat, salgın sürecinde Türkiye'de Hint düğünü yapılamadığını dile getirdi.<br><br> Organizasyonun Hintli acente sahibi Pawan Mirchandani de salgın sürecinde sıkıntılar olduğu için Hindistan'da düğün yapamadıklarını vurgulayarak, güzel bir düğünü gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.<br><br> Vize kolaylığı sağlanırsa Türkiye'de çok daha fazla düğünün yapılabileceğini ifade eden Mirchandani, \"Hint düğünleri için Türkiye çok iyi bir destinasyon. Çok güzel bir düğün oldu, insanlar bol bol eğlendi, herkes çok mutlu.\" diye konuştu. Üç gün üç gece masalsı Hint düğünleri başladı: 7 tır malzeme geldi Turizm kenti Antalya'da Hint geleneklerine göre 700 misafirin katılımıyla düzenlenen, 7 tır malzemeyle binlerce çiçek ve Kapadokya'dan getirilen balonlarla dekoru özel tasarlanan düğünde 450 kişilik ekip görev aldı. BiP'te paylaş

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Bir yıl içinde torun doğmazsa, yaklaşık 650.000 dolar tutarında tazminat talep ettiler.

FOTOĞRAF 15 Hindistan'da bir geleneksel düğün Çoğu zaman herhangi bir yer, düğün yapmak için yeterlidir. Genellikle 500 ile 1000 kişinin katıldığı törenler, ziyafet, eğlence, rengarenk elbiseler, takılar ve tabi ki müzik ve danstan oluşan birçok geleneksel ritüel içerir. Kültüre, dine ve bölgeye göre değişken adetleri olan çok çeşitli düğünler görmek mümkündür. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'nin kırsal kesimindeki düğün öncesinde hazırlıklarını tamamlayan damat düğün için bekliyor. Hindistan'da bir geleneksel düğün Hindistan'da bir geleneksel düğün BiP'te paylaş

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Son derece olağandışı dava, "zihinsel taciz" gerekçesiyle açıldı. Prasad, tüm birikimini oğlu için harcadığını ve onu 2006'da pilot eğitimi için ABD'ye gönderdiğini söyledi.

Times of India'nın haberine göre, 35 yaşındaki Shrey Sagar 2007'de Hindistan'a döndü ancak işini kaybetti ve ailesi iki yıldan fazla bir süre onu maddi olarak desteklemek zorunda kaldı.

Sagar sonunda pilot olarak iş buldu. Ailesi, şu anda 31 yaşında olan Shubhangi Sinha ile evliliklerini emeklilikleri sırasında "oynayacak bir torunları" olacaklarını umarak hayal etti.

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Ebeveynler, beş yıldızlı bir otelde bir düğün, 80.000 dolar değerinde lüks bir araba ve yurtdışında balayı için para ödediklerini söyledi.

Prasad, "Oğlum altı yıldır evli ama hala bebek düşünmüyorlar. En azından birlikte vakit geçireceğimiz bir torunumuz olursa, acımız katlanılır hale gelir." dedi.

Çiftin avukatı Srivastava, The National'a , çiftin parayı "zihinsel zulüm nedeniyle" talep ettiğini söyledi. Çiftin sunduğu dilekçenin 17 Mayıs'ta bir mahkemede görülmesi bekleniyor.