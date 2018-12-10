Dünya Hindistandan balistik füze denemesi
ASYA

Hindistan'dan balistik füze denemesi

Hindistan, nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip 5 bin kilometre menzilli Agni-V balistik füzesini 7. kez test etti.

AA
Agni-V balistik füzesi
Agni-V balistik füzesi

Hindistan Savunma Bakanlığı kaynakları, 1,5 ton nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip Agni-V balistik füzesinin başarıyla test edildiğini açıkladı.

Stratejik Güçler Komutanlığı ve Savunma Araştırma Geliştirme Kurumu tarafından geliştirilen 5 bin kilometre menzilli, karadan karaya Agni-V füzesinin, Odisha eyaleti açıklarındaki Abdül Kalam Adası'ndan yerel saatle 13.30'da fırlatıldığı bildirildi.

17 metre uzunluğunda ve 2 metre genişliğindeki, navigasyon, güdüm, nükleer başlık ve motor bakımından en ileri teknolojiye sahip Agni-V füzesi en son haziran ayı başında test edilmişti.

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