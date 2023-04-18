Hindistan'ı sıcak çarptı

*Hindistan’ın Maharashtra eyaletinde düzenlenen açık hava etkinliğine katılan 13 kişi aşırı sıcak nedeniyle ortaya çıkan sağlık problemleri sonrasında hayatını kaybetti. Eyalete bağlı Navi Mumbai kentinde açık havada yapılan ve birkaç saat süren etkinliğe katılanlar susuzluk ve sıcak havadan etkilendi.

*Olayın fotoğrafları, herhangi bir çatı veya örtü olmaksızın 38 dereceye kadar yükselen sıcaklıkta doğrudan güneşe maruz kalarak oturan binlerce insanı gözler önüne serdi. İçişleri Bakanı Amit Shah’ın da yer aldığı ve yerel yetkililere hizmetlerinden dolayı ödül takdim ettiği etkinlikte, katılımcılar susuzluktan ve sıcak havadan dolayı baygınlık geçirdi. Yetkililer 13 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken, sıcak havaya rağmen programa uygun yapılmayan oturma düzeni nedeniyle saatlerce güneş altında oturan katılımcılardan hayatını kaybedenlerin ailelerine ise hükümet tarafından maddi destek sağlanacak.