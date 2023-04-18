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Dünya

Hindistan'ı sıcak çarptı

Hindistan’ın Maharashtra eyaletinde açık havada düzenlenen bir ödül törenine katıldıktan sonra 13 kişi sıcak çarpmasından dolayı hayatını kaybederken çok sayıda kişi de hastaneye kaldırıldı.

04:00 . 18/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Hindistan'da Sıcak hava etkisi ölümlere sebep oldu.

Hindistan'da Sıcak hava etkisi ölümlere sebep oldu.

*Hindistan’ın Maharashtra eyaletinde düzenlenen açık hava etkinliğine katılan 13 kişi aşırı sıcak nedeniyle ortaya çıkan sağlık problemleri sonrasında hayatını kaybetti. Eyalete bağlı Navi Mumbai kentinde açık havada yapılan ve birkaç saat süren etkinliğe katılanlar susuzluk ve sıcak havadan etkilendi.

Hükümet sorumluluğu aldı

*Olayın fotoğrafları, herhangi bir çatı veya örtü olmaksızın 38 dereceye kadar yükselen sıcaklıkta doğrudan güneşe maruz kalarak oturan binlerce insanı gözler önüne serdi. İçişleri Bakanı Amit Shah’ın da yer aldığı ve yerel yetkililere hizmetlerinden dolayı ödül takdim ettiği etkinlikte, katılımcılar susuzluktan ve sıcak havadan dolayı baygınlık geçirdi. Yetkililer 13 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken, sıcak havaya rağmen programa uygun yapılmayan oturma düzeni nedeniyle saatlerce güneş altında oturan katılımcılardan hayatını kaybedenlerin ailelerine ise hükümet tarafından maddi destek sağlanacak.

Sıcaklar devam edecek

*Hindistan’da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bu yıl 1901’den bu yana en sıcak şubatı kaydedilen ülkede mayıs ayında sıcak hava dalgalarının artabileceği tahmin ediliyor.




#Hindistan
#Amit Shah
#Hava Durumu
#Ödül Töreni
1 saat önce
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