Hindistan’ın 240 milyon nüfuslu eyaletinde 2’den fazla çocuğa caydırma politikası

Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletinde yaşanan nüfus artışına yönelik eyalet yönetiminden, çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin tepkisini çeken bir yasa tasarısı geldi.

CAYDIRAN YASA TASARISI

Yaklaşık 240 milyon nüfusu ile ülkenin en kalabalık eyaleti olan ve büyük bir Müslüman nüfusa ev sahipliği yapan Uttar Pradeş’te Muhafazakar Hindu Yogi Adityanath Başkanlığı’ndaki eyalet yönetimi, cumartesi günü çiftleri 2’den fazla çocuk sahibi olmaktan caydırmayı hedefleyen bir yasa tasarısı sundu.

KREDİ VERİLECEK

Eyalette, 2’den fazla çocuğu olan çiftlerin devlet yardımı veya sübvansiyonu almasına izin verilmeyeceği ve eyalet yönetimine iş başvurusunda bulunmalarının engelleneceği belirtilen tasarıda, 2 çocuklu çiftlerden 1 çift üyesinin gönüllü olarak kısırlaştırmayı seçmesi halinde ise inşaat veya ev satın alımları için düşük faizli krediler ile elektrik faturaları ve emlak vergilerinde indirimler de dahil olmak üzere bazı teşvikler de yer aldı. Yasa tasarısının sunulma nedeni olarak ise eyaletin elindeki ekolojik ve ekonomik kaynaklar sınırlı olduğu ileri sürülerek, insan yaşamı için gerekli olan temel ihtiyaçların tüm vatandaşlar tarafından erişilebilir olmasının gerekli ve acil olduğu ifade edildi. Fakat yasanın geçerli olması için, eyalet milletvekilleri tarafından tasarının onaylanması gerektiği belirtildi.

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