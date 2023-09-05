Hindistan'ın ismi değişiyor mu?

Dünyaya rerah, istikrar ve çatışmasız bir düzen getirmek üzere kurulan devletler üstü organizasyon ve örgütler, küresel ve bölgesel krizlerde yetersiz kaldı. BM ve uzantıları, G7, AB, IMF ve Dünya Bankası gibi oluşumların yol açtığı hüsran, uluslararası aktörleri yeni arayışlara itti. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Dünya 5’ten büyüktür” çıkışının doğruluğu tescillenirken, Türk Devletleri Teşkilatı, BRICS, ASEAN gibi yeni oluşumlar hayat buldu.