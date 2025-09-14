Hindistan'ın kuzeydoğusunda 5,8 büyüklüğünde deprem

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Hindistan Ulusal Sismoloji Merkezi (NCS), Assam eyaletine bağlı Udalguri bölgesinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Deprem komşu ülkeler Bangladeş ve Butan'da da hissedildi.

Şu ana kadar deprem nedeniyle can veya mal kaybı bildirilmedi.