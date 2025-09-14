Yeni Şafak
Hindistan'ın kuzeydoğusunda 5,8 büyüklüğünde deprem

15:4914/09/2025, Pazar
AA
Assam eyaletine bağlı Udalguri bölgesinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletine bağlı Udalguri bölgesinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Hindistan Ulusal Sismoloji Merkezi (NCS), Assam eyaletine bağlı Udalguri bölgesinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Açıklamada,
yerel saatle 16.41'de meydana gelen depremin, 5 kilometre derinlikte kaydedildiği aktarıldı.
Deprem komşu ülkeler Bangladeş ve Butan'da da hissedildi.

Şu ana kadar deprem nedeniyle can veya mal kaybı bildirilmedi.





#ASSAM
#Deprem
#Hindistan
