Sındırgı merkezli depremler sürüyor (Foto: Arşiv)
AFAD, Balıkesir'ın Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Sarsıntı, İstanbul'dan da hissedildi. Sındırgı'da bugün saat 12.35'te de 4,9 büyüklüğünde deprem olmuştu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 6,93 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Sarsıntı, İstanbul ve Bursa, Manisa, Uşak, İzmir'den de hissedildi.
Bugün yaşanan ikinci büyük deprem
Sındırgı'da bugün saat 12.35'te de 4,9 büyüklüğünde deprem olmuştu.
