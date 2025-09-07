Yeni Şafak
Balıkesir'de 4.5 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'de 4.5 büyüklüğünde deprem

23:067/09/2025, Pazar
G: 7/09/2025, Pazar
Sındırgı merkezli depremler sürüyor (Foto: Arşiv)
Sındırgı merkezli depremler sürüyor (Foto: Arşiv)

AFAD, Balıkesir'ın Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Sarsıntı, İstanbul'dan da hissedildi. Sındırgı'da bugün saat 12.35'te de 4,9 büyüklüğünde deprem olmuştu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 6,93 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Sarsıntı, İstanbul ve Bursa, Manisa, Uşak, İzmir'den de hissedildi.

Bugün yaşanan ikinci büyük deprem

Sındırgı'da bugün saat 12.35'te de 4,9 büyüklüğünde deprem olmuştu.

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.


