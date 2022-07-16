Hindu çeteler soykırıma hazırlanıyor

Hindistan’da Müslümanlara yönelik nefret söylemi ve şiddet her gün tırmanıyor. Camilere ve Müslümanların evlerine ile iş yerlerine saldırılar düzenleyen ırkçı Hind çeteleri (Hindutva), katliam hazırlıklarına başladı. Mahalli basın ve sosyal medyaya yansıyan haberlerde, çete üyelerine gerçek silah dağıtıldığı ve talim yaptırıldığı kaydedildi. Konuya ilişkin açıklama yapan aşırı sağcı Hint örgürü Vishva Hindu Parishad (VHP), Müslümanlara soykırım tehdidinde bulundu. Örgütün yaptığı açıklamada “Gerekirse Gujarat’da olanlar tekrar edilecek” denildi. 2002 yılında Gujarat eyaletinde ırkçı Hindu çeteleri, köyleri basarak 69 Müslümanı katletmişti.

BOYKOT KAMPANYASI BAŞLATTILAR

Öte yandan Manesar bölgesinde miting düzenleyen VHP, Müslüman esnaflara yönelik boykot çağrısında bulundu. Modi hükümetinin kendilerini desteklediğini belirten ırkçı grup, sosyal medya da boykot kampanyaları yürütüyor. İki hafta önce, Bajrang Dal, VHP ve diğer ırkçı Hint örgüt üyelerinin de aralarında bulunduğu 300 hindutva üyesi, düzenlenen mitingleri basmıştı. Müslümanlara boykot çağrısı yapan çete üyeleri, Hint halkına silahlanma çağrısında bulunmuştu.

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