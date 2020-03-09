Dünya Hindu üstün ırkçılığı uyarısı
ASYA

Hindu üstün ırkçılığı uyarısı

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin “Hindu üstün ırkçı ideolojisi”nin ülkedeki tüm azınlıkları hedef alacağını belirterek uluslararası topluma uyarıda bulunmayı sürdüreceğini bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Pakistan Başbakanı İmran Han, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Hindistan’ın Karnataka eyaletinin başkenti Bangalor şehri yakınlarında Hristiyanlara ait bir mezarlıkta Hazreti İsa heykelinin kaldırılmasına ilişkin bir haberi alıntılayarak ülkedeki hoşgörüsüzlüğün diğer azınlık topluluklarına yayıldığına işaret etti.

Asıl hedef Müslümanlar

Asıl hedefin, Keşmir Müslümanları ve Hindistan’daki Müslümanlar olduğunu vurgulayan Han, “Fakat hoşgörüsüzlük ve hedef alma yayılıyor ve diğer azınlık topluluklarına da yayılacak” ifadesini kullandı. Han, “bu üstün ırkçı ideoloji”nin kontrol edilmediği takdirde aralarında Dalitlerin de (Hint kast sisteminin en alt sınıfını temsil edenler) bulunduğu ülkedeki tüm toplulukları hedef alacağının altını çizerek bu “faşist ideoloji” ile aynı fikirde bulunmamaya cesaret edenlerin de şiddetin hedefi olacağını belirtti. Hindistan’ın Bangalore şehrinde salı günü bir Hristiyan mezarlığında Hazreti İsa heykeli, eyalet yönetiminin emriyle kaldırılmıştı. Heykelin kaldırılması bölgedeki Hristiyan topluluk arasında huzursuzluğa yol açmış, Bangalore Başpiskoposu Peter Machado’nun yanısıra çok sayıda kişi bu duruma tepki göstermişti.

İmran Han

İnsanlığa karşı suç işleniyor

  • Öte yandan Dünya Müslüman Alimler Birliği, Hindistan’daki Müslüman azınlığın “insanlığa karşı suçlara” maruz kaldığını belirtti. Birlikten yapılan yazılı açıklamada, Hindistan Vatandaşlık Yasası’nda değişiklik öngören tasarının geçen yıl aralık ayında kabul edilmesinden bu yana ülkedeki Müslümanların insanlığa karşı suç sayılabilecek çirkin ihlallere maruz kaldığı ifade edildi. Hindistan’da yaşananların yakından takip edildiği aktarılan açıklamada, Hindistan hükümeti ve halkına “ötekini kabul etme ve birlikte yaşama” çağrısı yapıldı. Birlik ayrıca, Hindistan’daki Müslüman azınlığın maddi, manevi ve siyasi açıdan desteklenmesi çağrısında da bulundu.

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