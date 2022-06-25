Dünya Hint düğününde şok edici olay Damat yanlışlıkla en yakın arkadaşını vurdu
ASYA

Hint düğününde şok edici olay: Damat yanlışlıkla en yakın arkadaşını vurdu

Hindistan'da düğün töreninde kutlama yapan damat Manish Madheshia, havaya bir kurşun sıktı. Ardından, kurşun Madheshia'nın arkadaşı Yadav'a çarptı ve Yadav, hastaneye götürüldüğünde hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Hint düğününde şok edici olay: Damat yanlışlıkla en yakın arkadaşını vurdu
Arşiv

Hindistan'da bir düğün kutlamasında damat Manish Madheshia yanlışlıkla silahını arkadaşına doğrultmadan önce havaya ateş etti ve bir kurşun sıktı. Görüntüler, kurşunun Madheshia'in en yakın arkadaşı Yadav'a çarptığı anı ortaya çıkardı ve Yadav birden yere yığıldı.

Polisler ruhsatlı tabancaya el koydu ve Madheshia ile birkaç kişiyi sorgulanmak üzere gözaltına aldı. Yadav hastaneye vardığında onu oraya götürenler gözaltına alınmamak için kaçtı.Yadav'ın ailesi tanık ifadelerini polise teslim etti. Polis belgesinin gösterdiğine göre, dört mermili bir tabanca ve bir adet ateşsiz fişek ele geçirildi.

Hindistan'da bir düğün esnasında köy kuyusunun çöktü: 13 kişi hayatını kaybetti
DÜNYA
Hindistan'da bir düğün esnasında köy kuyusunun çöktü: 13 kişi hayatını kaybetti

Pakistan ve Hindistanlı çiftin ülkelerindeki gerilim sorun oldu: Düğün için Antalya'ya geldiler
DÜNYA
Pakistan ve Hindistanlı çiftin ülkelerindeki gerilim sorun oldu: Düğün için Antalya'ya geldiler

Hindistan’da sıra dışı düğün töreni: Kovid-19 kısıtlamalarından kaçmak için uçakta evlendiler
DÜNYA
Hindistan’da sıra dışı düğün töreni: Kovid-19 kısıtlamalarından kaçmak için uçakta evlendiler
Sosyal medyayazısı dikkat çekti

Sosyal medya
yazısı dikkat çekti

​16 yaşındaki Anıl'ın kahreden sonu.
Yol ulaşıma kapandı

Yol ulaşıma kapandı

​Kaya parçaları koptu, toprak birikintileri sürüklendi.
Kısa sürede bitecek

​İstanbul'da kurulan pazarlarda kurbanlık satışları hızlı başladı.

​Cumhurbaşkanı ve çevredekilere hakaret edince dayak yemişlerdi.

​Ümit Özdağ'ın korumaları vatandaşı darp etti.

​Balayı dönüşü kazada ölen çift yan yana toprağa verildi.

Göbeklitepe'de heyecanlandıran keşif.

Altı ile kırmızı kodlu uyarı

Altı ile kırmızı kodlu uyarı

​Çok kuvvetli yağış geliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.