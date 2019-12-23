Hırvatistan’da cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı

Türk SİHA'larına karşı Yunanistan'a büyük panik

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de SİHA görevlendirmeye başlamasının üzerinden henüz birkaç ay geçmişken Yunanistan'da büyük panik yaşanıyor. Atina hükümeti, drone satmaları için ABD ve İsrail ile masaya oturdu.

