Dünya Hırvatistanda cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı
AVRUPA

Hırvatistan’da cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı

Hırvatistan’da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde sandık çıkış anketlerine göre muhalefetteki eski başbakan Zoran Milanovic yüzde 29,58 oyla seçimi önde tamamlarken, mevcut Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic ise yüzde 26,38 oy alarak ikinci sırada yer aldı.

Haber Merkezi İHA
Seçimlerde hiçbir adayın yüzde 50 barajını geçememesi nedeniyle seçim ikinci tura kaldı.
Seçimlerde hiçbir adayın yüzde 50 barajını geçememesi nedeniyle seçim ikinci tura kaldı.
Hırvatistan’daki cumhurbaşkanlığı seçiminde oyların yüzde 29,58’ini alan Zoran Milanovic ile yüzde 26,38 oy alan mevcut Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic ikinci tura kaldı.
  • Bağımsız aday Miroslav Skoro ise yüzde 24,1 oy alarak seçimi tamamladı. Diğer 8 aday ise en fazla yüzde 6 oranında oy alabildi.

Hırvatistan'daki cumhurbaşkanlığı seçiminde 11 aday için oy kullanma işlemi başladı
DÜNYA
Hırvatistan'daki cumhurbaşkanlığı seçiminde 11 aday için oy kullanma işlemi başladı

Ne olacak?

Seçimlerde hiçbir adayın yüzde 50 barajını geçememesi nedeniyle seçim ikinci tura kaldı. İkinci turda cumhurbaşkanlığı için en yüksek oyu alan Milanovic ile Kitaroviç yarışacak.

Hırvatistan’ın 19 Şubat 2015’de göreve başlayan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic’in görev süresi 18 Şubat 2020’de sona erecek. İkinci tur seçimleri seçimler 5 Ocak 2020’de yapılacak. Yeni cumhurbaşkanı görevine 19 Şubat 2020’de başlayacak ve 18 Şubat 2025’te görevi sona erecek.

Yerli otomobilden yeni fotoğraf

Yerli otomobilden yeni fotoğraf

​Resmi hesaptan ilk paylaşım: 'Geri sayım başladı'.
Kanal İstanbul eleştirilerine sert yanıt

Kanal İstanbul eleştirilerine sert yanıt

Erdoğan, Fuat Sezgin Yılı Kapanış Töreni'nde konuştu.
Kaşıkçı davasında5 kişiye idam cezası

Kaşıkçı davasında
5 kişiye idam cezası

Suudi Arabistan Başsavcılığı, davada kararını açıkladı.
Yerli otomobille<br>Osmangazi'den geçecek

Yerli otomobille
Osmangazi'den geçecek

Türkiye 27 Aralık Cuma günü yerli otomobiline kavuşacak.
Mahkemedeki<br>ilk ifadesi

Mahkemedeki
ilk ifadesi

Ceren'in katil zanlısı ilk kez hakim karşısına çıktı.
Skandal kararlar <br>rezilliğe dönüştü

Skandal kararlar
rezilliğe dönüştü

Beşiktaş Başkanı Çebi'den hakem isyanı.

Semarkant'ın kalbi

Semarkant'ın kalbi

Registan, üç eşsiz mimari abideye ev sahipliği yapıyor.
56 ülke Konya'da buluşacak

56 ülke Konya'da buluşacak

​5. İslami Dayanışma Oyunları 2021'de Türkiye'de.
17 bin<br>araçla talip oldular

17 bin
araçla talip oldular

Yerli otoyu görmeden talip olduklarını açıkladılar.
ÇED Raporu çıktı

ÇED Raporu çıktı

​Kanal İstanbul ÇED Raporu 10 gün süreyle halkın görüşüne açıldı.
Mideniz bulanabilir!

Mideniz bulanabilir!

​İstanbul'da tonlarca kokmuş ve küflenmiş ürünleri satacaklardı.
Yerli otoda<br>dikkat çeken 5 detay

Yerli otoda
dikkat çeken 5 detay

​5 yıldızlı güvenlik, akıllı sistem, sürücüsüz gitme...
'Hat'ta yeni üslup

'Hat'ta yeni üslup

​Geleneksel Albayrak Hat Takvimi Sergisi sanatseverlerle buluştu.
25 milyonluk<br>rüşvet açıklaması

25 milyonluk
rüşvet açıklaması

Aygün: Belediyeye çağırıp CHP odasında para istediler.
İdlib'i adım adım<br>ele geçirecekler

İdlib'i adım adım
ele geçirecekler

Gelişmeler Türkiye için kabul edilemez noktaya geldi.
Asya'dan yükselen çığlık

Asya'dan yükselen çığlık

​Çin, Hindistan ve Myanmar'da Müslümanlar baskı ve asimilasyon politikalarına maruz kalıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.