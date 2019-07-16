Dünya Hırvatistanda orman yangını 10 bin kişi tahliye edildi
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15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
AVRUPA

Hırvatistan’da orman yangını: 10 bin kişi tahliye edildi

Hırvatistan’da Novalja bölgesindeki ormanlık alanda gece yarısı çıkan yangın sebebiyle 10 bin kişi tahliye edildi.

Haber Merkezi DHA
Alevler gökyüzüne kadar ulaştı.
Alevler gökyüzüne kadar ulaştı.

Hırvatistan’da müzik festivalinin düzenlendiği yere yakın bölgedeki ormanda yangın çıktı. Yangının rüzgâr sebebiyle hızla yayılması sonucu 10 bin kişi bölgeden tahliye edildi.

Yangın, Pag adasındaki Novalja bölgesindeki ormanlık bölgede gece yarısında çıktı. ‘Fresh Island’ isimli müzik festivalinin düzenlendiği yere yakın bölgede çıkan yangın, rüzgâr ile hızla yayıldı. Yetkililer, bölgede bulunan 10 bin kişiyi tahliye etti.

Yerel medya, bölgeye 64 itfaiye personelinin ve 22 itfaiye aracının gönderildiğini, ilk belirlemelere göre yangında kimsenin zarar görmediğini duyurdu.
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