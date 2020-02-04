​HIV aşısı başarısız oldu, denemeler durduruldu

BBC'nin haberine göre, ABD merkezli Ulusal Sağlık Enstitüleri, Güney Afrika'da 5 binden fazla kişi üzerinde denenen HVTN 702 aşısının test sürecinin durdurulduğunu açıkladı. Uzmanlar denemelerin başarısız olmasından "derin üzüntü duyduklarını" ama HIV'nin önlenmesine yönelik aşı araştırmalarının devam etmesi gerektiğini söyledi.

Kimseye virüs bulaşmadı

İnsanları koruyamadığı tespit edilen bu tip aşılar HIV içermediğinden deneme sürecinde virüsün herhangi bir bireye bulaşması riski de bulunmuyordu.

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Geliştirilen aşı neydi?

Aşı, HIV'den korunmaya yönelik Tayland'da geliştirilen ve kısmen başarı gösteren RV144'ün yeni bir versiyonuydu. HIV'nin birçok farklı biçimi var. Bu aşı, HIV pozitif oranının en yüksek olduğu Güney Afrika'da da HIV'nin bir alt türüne uyarlanmıştı. Bilim insanları geliştirilen bu aşının işe yarayacağını ve dünya genelinde HIV'nin diğer türlerine de uyarlanacağını umuyordu.

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"Araştırmaya devam etmeliyiz"

Ulusal Sağlık Enstitüleri'nden Dr. Anthony Fauci, "Küresel salgının durdurulabilmesi için HIV aşısı şart, bu aşı adayının işe yaracağını umuyorduk ama maalesef işe yaramıyor. Güvenilir ve etkin HIV aşıları için farklı güvenli ve etkin yaklaşımlar geliştirilmesi için araştırmalar sürüyor. Hala başarılı olabileceğine inanıyorum" dedi. Uluslararası AIDS Topluluğu'ndan Linda-Gail Bekker da "Her ne kadar bu büyük bir aksamaya neden olsa da, önleyici aşının bulunması için araştırmalara devam etmeliyiz" diye konuştu.