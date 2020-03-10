Dünya HIVe kafa tutan adam Dünyada hastalıktan kurtulan ikinci kişi
AVRUPA

HIV'e kafa tutan adam: Dünyada hastalıktan kurtulan ikinci kişi

Geçen yıl HIV tedavisiyle sağlığına kavuşan ve dünyaya ‘Londra Hastası’ olarak tanıtılan kişi, kimliğini açıkladı. İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Venezuella asıllı Adam Castillejo,

"Şu an içinde bulunduğum durum eşsiz. Başka insanların da bu hastalıktan kurulması için umut elçisi olmak istiyorum” dedi.

Haber Merkezi DHA
Adam Castillejo, umut elçisi olmak istediğini söyledi.
Adam Castillejo, umut elçisi olmak istediğini söyledi.

Bilim insanlarının Mart 2019’da kamuoyuna ‘Londra Hastası’ olarak tanıttığı, AIDS’e neden olan HIV'den, gördüğü tedaviyle tamamen kurtulan ikinci kişi, kimliğini açıkladı. Tedavi sürecinde bağışıklık sistemini virüse dirençli bir sistemle değiştirilen Adam Castillejo muazzam hissettiğini söyledi.

Adam Castillejo, HIV'den kurtulan ikinci kişi olduğunu açıklamak için doğru zamanı beklediğini söyledi.

Tedavisi yaklaşık 10 yıl süren Castillejo, kimliğini açıklamadan önce bu duruma hazır olup olmadığını anlamak için çalışmalar yaptığını, hikâyesini anlatmak için doğru zamanı beklediğini ifade ederek, "İnsanların benim seçilmiş olduğumu düşünmelerini istemiyorum, muhtemelen doğru zamanda, doğru yerdeydim, hepsi bu" şeklinde konuştu.

Zorlu tedavi süreci


  • 2019 yılında dünyaya ‘Londra Hastası’ olarak duyurulan Adam Castillejo’ya 2012 yılında, ilk olarak kanser teşhisi kondu. Castillejo aynı zaman HIV taşıyıcısı olduğu için HIV taşıyıcısı kanser hastalarına uygulanan tedaviye başladı. Doktorlar, öncelikle kanser hastalığını iyileştirmek istedikleri için ilik nakline yöneldi.

Kök hücre tedavisi işe yaradı

Castillejo’ya kök hücre nakleden doktorlar, iliği uygun olan donörde bulunan Delta 32 adlı önemli bir mutasyonun HIV bulaşmasını engellediğini ifade etti. Bu donörden yapılan nakil, hem kanseri, hem de HIV’i tedavi etme olasılığını içeriyordu. HIV’i tamamen iyileştirme olasılığı aralarında birçok doktoru heyecanlandırdı ve Castillejo’nun durumu yakından takip edilmeye başlandı. 13 Mayıs 2016’da son kök hücre tedavisi uygulanan Castillejo'nun tedavisi olumlu sonuç verdi ve hasta hem kanseri, hem de HIV’i yendi.

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