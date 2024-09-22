Hizbullah ağır yaralı

İşgalci İsrail ordusunun cuma günü Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde Hizbullah komutanlarını hedef alan nokta bombardımanının bilançosu netleşiyor. Hizbullah, dün, Özel Kuvvetler Birimi (Rıdvan Tugayları) Komutanları İbrahim Akil ve Ahmed Vehbi ile birlikte çeşitli düzeylerdeki 14 komutanın bombardımanda öldüğünü açıkladı. İsrail'in geçtiğimiz salı ve çarşamba günleri, Hizbullah komutanlarının kullandığı çağrı cihazlarını patlattığı saldırılarla birlikte Hizbullah'ın verdiği kayıplar 32'ye ulaştı. Lübnan Sağlık Bakanlığı ise sivil kayıplarla birlikte toplam ölü sayısının 70'i aştığını bildirdi. Saldırılar, İsrail-Lübnan sınırındaki askeri gerilimi zirveye taşıdı. Hizbullah, iki gündür işgal altındaki Filistin topraklarının kuzeyindeki Yahudi yerleşimlerine yüzlerce füze fırlattı. İsrail ordusu ise dün gün boyunca Lübnan’ın güneyindeki yerleşim yerleri yakınlarındaki dağlık bölge ve vadileri vurdu. İsrail, savaş uçaklarıyla akşam saatlerinde bölgeye 40 dakika içinde 50’den fazla hava saldırısı düzenledi. İsrail'in Gazze'deki katliamlarına tam destek veren ABD yönetimi de muhtemel bir savaşa karşı USS Harry Truman uçak gemisini doğu Akdeniz'e konuşlandırdı.

GRUBUN İKİ NUMARASI ÖLDÜ

İsrail tarafından öldürülen Hizbullah'ın iki numarası İbrahim Akil ve Ahmed Vehbi, Hizbullah'ın Lübnan ve Suriye'deki varlığı açısından büyük önem taşıyordu. Suriye'de Mart 2011'de başlayan halk ayaklanması sürecinde Esed rejimine destek olmak için Suriye'ye giren Hizbullah militanları, Akil komutasında Lübnan-Suriye sınırındaki bölgeleri işgal etmişti. Ahmed Vehbi ise örgüt içinde eksiklik hissedilen birçok mevkide görev almıştı. Komutanların Dahiye'de gerçekleştirilen toplantı sırasında vurulduğu doğrulanırken, İsrail Yayın Kurulu (KAN), toplantı haberinin bölgedeki istihbarat elemanları aracılığıyla iletildiğini kaydetti. KAN, istihbaratın ardından ordunun bir saat içinde saldırı emri hazırlayarak Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'ye imzalattığını ve hemen harekete geçtiğini kaydetti. Yine İsrail medyası, saldırıya ilişkin detayları paylaştı. Saldırı F-35 ile gerçekleştirilirken, 4-6 füze kullanıldı. İki bina arasında yer altında gerçekleştirilen toplantının hedef alındığı saldırıda, otoparkın üstündeki zemin iki füzeyle, çevresindeki binalar da en ez 2 füzeyle vuruldu.

ABD SAVAŞA MI HAZIRLANIYOR?

İsrail-Hizbullah ekseninde artan gerilim, Gazze'deki İsrail katliamlarının başladığı 7 Ekim 2023'ten beri bölgeye kuvvet yığan ABD ordusunun bölgeye daha fazla yerleşmesinin önünü açıyor. Pazartesi günü Doğu Akdeniz'e ulaşacağı belirtilen USS Truman gemisinin konuşlandırılmasıyla birlikte USS Roosevelt de dahil olmak üzere bölgedeki ABD askeri varlığı olağanüstü bir seviyede artacak. 6.500 mürettebatı ve Birinci Hava Kol Komutanlığına bağlı savaş uçakları ile yola çıkacak USS Truman uçak gemisinin de bölgeye yönlendirilmesi, ABD'nin muhtemel bir bölgesel savaşta İsrail'i korumak için hazır olmaya çalıştığı şeklinde yorumlanıyor.

MACRON'DAN İSRAİL'E SUÇLAMA

Axios'a konuşan İsrailli yetkililer, İsrail yönetiminin Hizbullah'ın füze saldırılarından dolayı sınır bölgesindeki yerleşimleri terk eden Yahudilerin geri dönmesinin yolunun askeri gerilimi artırarak Hizbullah'a baskı kurmak olduğuna inandığını aktardı. Yetkililer, “Bu nedenle eldivenlerimizi yavaş yavaş çıkarıyor ve Hizbullah'a yönelik saldırılarımızı arttırıyoruz” diye konuştu. Buna karşılık artan gerilimin bölgesel savaşa sebep olmasından endişelenen uluslararası taraflar, meselenin diplomatik yollarla çözülmesi için baskılarını artırıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu arayarak "Tel Aviv yönetiminin bölgeyi savaşa sürüklediği" uyarısında bulunduğu iddia edildi. Yediot Ahronoth'un iddiasına göre Macron, görüşmede Netanyahu'ya, "Siz bölgeyi savaşa sürüklüyorsunuz" dedi. Netanyahu ise Macron'a "İsrail'e baskı uygulayacağınız yere saldırılarını durdurması için Hizbullah'a baskı yapmanızın zamanı geldi." diyerek karşılık verdi.

BMGK alarm durumunda

İsrail-Lübnan sınırında artan gerilimin ardından olağanüstü toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), saldırıların bölgesel savaşı tetikleme riskine karşı uyardı. Toplantıda konuşan BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de artan risk karşısında alarma geçtiğini söyledi. Cezayir'in BM Daimi Temsilcisi Amar Bendjama, saldırıları "Savaş suçu olarak" niteledi. ABD'yi suçlayan Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise "Saldırıların sebebi ABD yönetiminin sahte diplomasisidir. İsrail'in yeni bir Orta Doğu savaşı" çıkarmaya çalışıyor" dedi. Toplantıda söz alan Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib de "Bu saldırıların savaş tarihinde eşi benzeri yok" derken, muhtemel bir savaşın bölgeyi Orta Çağ'a geri götüreceğinin altını çizdi. Buhabib, "Önünüzde savaş ve çekmecelerinizde BMGK kararları var. Seçim sizin. Barış ya da ateş arasında bir seçim yapmanız gerekiyor"cümlelerini sarf etti.







