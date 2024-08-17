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Dünya

Hizbullah’tan füze tünelleriyle mesaj

Uzun menzilli füze taşıyan büyük araçların görüldüğü videoda, “İsrail Lübnan’a savaşı dayatırsa, beklemediği kader günü ile karşı karşıya kalacak. Bizimle savaş tüm Filistin ve Ürdün sınırına kadar uzanacak. Kiryat Şmona’dan Eliat’a kadar uzanacak” ifadeleri yer aldı.

04:00 - 17/08/2024 السبت
Güncelleme: 02:53 - 17/08/2024 السبت
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da İsrail suikastı sonucu öldürülmesinin ardından bölgede gerilim devam ediyor. İran ve başta Hizbullah olmak üzere bölgedeki vekil güçlerinin ne zaman ve nasıl karşılık vereceği bekleniyor. İsrail ordusu ile 10 aydır sınır hattı üzerinde çatışan Lübnan'daki Hizbullah Hareketi'den misilleme beklentisi artıran bir hamle geldi. Hizbullah ilk defa uzun menzilli füzeleri taşıyan araçların da geçebileceği tünellerinin görüntülerini paylaştı.

Telegram'dan paylaşıldı

Hizbullah, söz konusu görüntüleri resmi Telegram hesabı üzerinden yayımladı. Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın daha önceki konuşmalarından kesitler eşliğinde yayınlanan görüntülerde "Eğer İsrail Lübnan'a savaşı dayatırsa, hiçbir zaman beklemediği kader günü ile karşı karşıya kalacaktır. Bizimle savaş tüm Filistin ve Ürdün sınırına kadar uzanacaktır. Kiryat Şmona'dan Eliat'a kadar uzanacaktır" ifadeleri yer aldı.

İmad-4 adı verildi

Görüntüde büyük araçlar üzerinde taşınan uzun menzilli füzelerin bulunduğu tüneller için "İmad-4" adı verildiği aktarıldı. Tünellerin duvarlarında, İsrail saldırılarında öldürülen Hizbullah'ın üst düzey komutanlarının yanı sıra ABD saldırısında öldürülen İranlı komutan Kasım Süleymani'nin resmi dikkati çekiyor.

Nasrallah misilleme tehdidinde bulunmuştu

İsrail güçlerinin 30 Temmuz'da Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ü öldürmesi ve Tahran'da Hamas lideri İsmail Heniyye'ye suikastın ardından bölgede tansiyon yükseldi. Hizbullah lideri Nasrallah daha önce yaptığı açıklamada İsrail'e Şükür ve Heniyye suikastları nedeniyle misilleme düzenleyeceklerini belirtmişti.



#Hizbullah
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