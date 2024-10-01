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Hizbullah'tan İsrail'in kuzeyine top ve füzeli saldırı

Hizbullah'tan İsrail'in kuzeyine top ve füzeli saldırı

10:001/10/2024, Salı
AA
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İsrail'in ise Lübnan'ı hedef alan faaliyetlere başladığı bildirildi.
İsrail'in ise Lübnan'ı hedef alan faaliyetlere başladığı bildirildi.

Hizbullah, İsrail'in kuzeyinde bulunan Ştula, Metula (Matalla) ve Avivim bölgelerine saldırılar düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki bölgelere yapılan top ve füze saldırılarına ilişkin bilgi verildi.


Saldırıların,
"Gazze Şeridi'ndeki kararlı Filistin direnişini desteklemek ve Lübnan halkını savunmak"
amacıyla yapıldığını belirten Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki bölgelerin vurulduğunu bildirdi.

Hizbullah, Ştula yasa dışı yerleşim biriminin kapısında bekleyen İsrail askerlerinin top atışıyla "doğrudan isabetle" vurulduğunu, Metula'da hareket halindeki İsrail askerlerinin füzeyle hedef alındığını kaydetti.


Yukarı Celile bölgesindeki Avivim bölgesinin de topçu atışlarıyla vurulduğu da aktarıldı.


"Lübnan'ı hedef alan faaliyetlere başladı"

İsrail, ise 98. Tümen kuvvetlerine bağlı komando ve paraşüt birliklerinin yanı sıra 7. Tugay zırhlı birliğinin
"Lübnan'ı hedef alan faaliyetlere başladığını"
açıkladı.

Açıklamada, Lübnan'a yönelik
"kara operasyonu öncesinde yapılan hazırlıklar kapsamında tatbikat düzenlendiği"
bilgisine yer verildi.




#hizbullah
#israil
#Lübnan

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