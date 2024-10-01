Hizbullah'tan İsrail'in kuzeyine top ve füzeli saldırı

Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, Hasan Nasrallah'ın öldürülmesi sonrası açıklama yaptı. Kasım, "Grup bir kardeşini, bir liderini kaybetti" dedi. Kasım, ''Yolumuz sadece Nasrallah tarafından korunmuyordu. Hizbullah bu yolda yürümeye, hedeflerine ulaşmaya devam edecektir. Komuta grubuyla, liderleriyle devam edecektir. Kardeşlerimiz çabalarına devam etmektedir'' dedi.