Dünya Hollanda hükümetine mültecilerin geri itilmemesi uyarısı
AVRUPA

Hollanda hükümetine 'mültecilerin geri itilmemesi' uyarısı

Hollanda Göç İşleri Tavsiye Komisyonu (ACVZ), hükümete yolladığı raporunda, Avrupa'ya geçmek isteyen mültecilerin geri itilmelerinden ve kötü muameleye uğramalarından Hollanda'nın da sorumlu tutulabileceği uyarısında bulundu.

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Haber Merkezi AA
Hollanda hükümetine mültecilerin geri itilmemesi uyarısı
Arşiv

ACVZ, Avrupa Birliği'nin (AB) göçmen politikaları ve sınır güvenliğine ilişkin raporunu yayımladı.

Komisyon, "AB Sınırları Bizim de Sınırımız" başlıklı raporunda, Avrupa'ya geçmek isteyen mültecilerin AB sınır güvenlik birimlerince geri itilmelerinden ve insan hakları ihlallerinden Hollanda hükümetinin de sorumlu olabileceği uyarısında bulundu.

Hollanda'nın AB sınır güvenliğini sağlayan Frontex ve diğer kurumlara personel yolladığı belirtilen raporda, göçmenlere karşı yapılan hak ihlalleri nedeniyle Hollandalı yetkililerin tazminat yüküyle karşılaşabileceği ifade edildi.

Hollanda hükümetine Birlik düzeyinde daha fazla çabalaması tavsiye edilirken, göçmenlerle ilgili mevcut AB sınır politikalarının uluslararası standartlarla ve AB değerleriyle çatıştığı belirtildi.

Komisyon Üyesi John Morijn, raporla ilgili basına yaptığı açıklamada, AB kurumlarına karşı yerel mahkemelerde dava açılamaması sebebiyle mağdurların üye ülkelere karşı dava açtıklarını ifade etti.

Komisyon, raporun ve tavsiyelerin Hollanda parlamentosunda yapılacak toplantıda görüşüleceğini açıkladı.

ACVZ, Hollanda hükümetine ve diğer kurumlara göç politikalarıyla ilgili rapor ve görüşler hazırlayan bağımsız bir kurul olarak çalışmaktadır.

Müslüman olan Hollandalı vasiyeti üzerine Karaman'a defnedildi
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Müslüman olan Hollandalı vasiyeti üzerine Karaman'a defnedildi
Hollanda'da 10 yıl önce İslam'ı seçen Abdullah Neef Öktem, vasiyeti üzerine eşinin memleketi Karaman'da son yolculuğuna uğurlandı. Neef'in eşi Sevgi Öktem, eşinin 3 yıldır kanser tedavisi gördüğünü söyledi.

Eşiyle 10 yıl önce tanıştıklarını belirten Öktem, 'Tanıştıktan sonra bana evlilik teklif etti. Ben de Müslüman olması gerektiğini söyledim. Bana zaten Müslümanlığı araştırdığını ifade ederek kabul etti. Müslüman oldu ve evlendik. Tam bir Müslüman gibi yaşadı. Bu 10 yıl boyunca bana çok iyi davrandı. Benden daha iyi bir Müslümandı. Allah, ondan razı olsun. İki çocuğu vardı, onlar da Müslüman oldu. Evlendiğimizde Karaman'a köyümüze geldik. Burayı çok sevdi. Köy mezarlığında aile büyüklerimizin mezarlarını ziyaret ettik. Bize, 'Burası huzur dolu, ölürsem buraya gömün. Hem mezarlık yola çok yakın, gelip geçenler benim için de Fatiha okurlar' demişti.' Öktem, cenazeyi köyde defnederek onun vasiyetini yerine getirmenin huzurunu yaşadığını vurguladı.

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