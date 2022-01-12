Hollanda hükümetine 'mültecilerin geri itilmemesi' uyarısı

Müslüman olan Hollandalı vasiyeti üzerine Karaman'a defnedildi

Hollanda'da 10 yıl önce İslam'ı seçen Abdullah Neef Öktem, vasiyeti üzerine eşinin memleketi Karaman'da son yolculuğuna uğurlandı. Neef'in eşi Sevgi Öktem, eşinin 3 yıldır kanser tedavisi gördüğünü söyledi.



Eşiyle 10 yıl önce tanıştıklarını belirten Öktem, 'Tanıştıktan sonra bana evlilik teklif etti. Ben de Müslüman olması gerektiğini söyledim. Bana zaten Müslümanlığı araştırdığını ifade ederek kabul etti. Müslüman oldu ve evlendik. Tam bir Müslüman gibi yaşadı. Bu 10 yıl boyunca bana çok iyi davrandı. Benden daha iyi bir Müslümandı. Allah, ondan razı olsun. İki çocuğu vardı, onlar da Müslüman oldu. Evlendiğimizde Karaman'a köyümüze geldik. Burayı çok sevdi. Köy mezarlığında aile büyüklerimizin mezarlarını ziyaret ettik. Bize, 'Burası huzur dolu, ölürsem buraya gömün. Hem mezarlık yola çok yakın, gelip geçenler benim için de Fatiha okurlar' demişti.' Öktem, cenazeyi köyde defnederek onun vasiyetini yerine getirmenin huzurunu yaşadığını vurguladı.