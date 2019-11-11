Hollanda mahkemesinden DEAŞ kararı

Berlin Duvar'ı yıkıldı utanç duvarlara hala duruyor

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından doğu ve batı olarak bölünen Almanya'da Berlin'i ikiye ayıran ve 'Utanç Duvarı' olarak da adlandırılan Berlin Duvarı 30 yıl önce yıkıldı. Utanç Duvarı 1989'da yıkılsa da bugün mültecilere kapılarını kapatan A-çoğu Avrupa ülkesi sınırlarını duvar ve tellerle örüyor.