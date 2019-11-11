Dünya Hollanda mahkemesinden DEAŞ kararı
AVRUPA

Hollanda mahkemesinden DEAŞ kararı

Hollanda mahkemesinden DEAŞ kararı

Hollanda'da mahkeme, Hollanda'nın terör örgütü DEAŞ'a mensup kadınların çocuklarının ülkeye dönüşünü kabul etmesi gerektiğine hükmetti.

Haber Merkezi Diğer
DEAŞ'a katılan Hollanda vatandaşı kadınların çocuklarının Hollanda'ya iadesi kabul edildi.
DEAŞ'a katılan Hollanda vatandaşı kadınların çocuklarının Hollanda'ya iadesi kabul edildi.

Hollanda'nın Lahey kentinde bir mahkeme, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a katılan Hollanda vatandaşı kadınların çocuklarının Hollanda'ya iadesinin kabul edilmesine hükmetti.

Kararda, DEAŞ'lı teröristlerin Hollanda'ya kabul edilmesine yönelik bir ifade yer almadı.

Hollanda Dışişleri Bakanı Blok: Türkiye DEAŞ'lıları yargılamak zorunda değil
DÜNYA
Hollanda Dışişleri Bakanı Blok: Türkiye DEAŞ'lıları yargılamak zorunda değil

Geçtiğimiz günlerde Suriye'deki DEAŞ'lı teröristler hakkında açıklamalarda bulunan Hollanda Başbakanı Rutte, Türkiye'nin bulunduğu coğrafi bölgeden dolayı hem Suriyeli sığınmacı akını hem de terör örgütü DEAŞ konusunda çok fazla sıkıntı çektiğini söylemişti.

Türkiye sınır dışı etti Yunanistan kabul etmedi: DEAŞ'lı terörist arada kalakaldı
GÜNDEM
Türkiye sınır dışı etti Yunanistan kabul etmedi: DEAŞ'lı terörist arada kalakaldı

Beraber gitmişlerdi

Beraber gitmişlerdi

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DEAŞlı terörist arada kalakaldı

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Akdeniz'de
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İadeler başladı

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Alman uyruklu 7 DEAŞ'lı terörist sınır dışı edilecek.
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Antalya’da dört kişilik ailenin ölümüyle ilgili valilik açıklaması: Menşei belli olmayan kimyasal madde kokusu var
Gündem

Antalya’da dört kişilik ailenin ölümüyle ilgili valilik açıklaması: Menşei belli olmayan kimyasal madde kokusu var

Antalya’da ikisi çocuk 4 kişilik ailenin evlerinde ölü bulunmasına ilişkin Antalya Valiliğinden yazılı bir açıklama yapıldı. Olayın intihar olduğu bildirilen açıklamada olaya ilk müdahale eden (5) polis memuru ve çilingirin, tedbir amaçlı Antalya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.
AK Parti Sözcüsü Çelik: Terör örgütü Suriye halkına ait kaynaklara el koydu
Gündem

AK Parti Sözcüsü Çelik: Terör örgütü Suriye halkına ait kaynaklara el koydu

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter'da yaptığı açıklamada terör örgütünün Suriye halkına ait kaynaklara el koyduğunu belirterek "Terör örgütleri tarihi eserleri yağmaladı. Petrol başta olmak üzere kaynakları sattı. Bunu DEAŞ, PKK, YPG, PYD, SDG tüm terör örgütleri yaptı.Terör insanlık suçlarını işlerken aynı zamanda halka ait kaynakları tahrip eder. Çünkü bir projedir" dedi.
Devlet Bahçeli'den 10 Kasım mesajı: Hesap verecekler bedel ödeyecekler
Gündem

Devlet Bahçeli'den 10 Kasım mesajı: Hesap verecekler bedel ödeyecekler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yılı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Atatürk'ün, tarihe yön veren, talihe yol açan, yaşadığı zamanın dışına çıkıp ülkesinin ve milletinin yol başçısı olan büyük bir kumandan, imrenilecek bir devlet adamı, eşsiz bir siyaset ve dava insanı olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Atatürk’ün yolundan sapanlar, terör örgütleriyle emel birliği içinde olanlar, demokrasi ve insan haklarını keyiflerine göre çarpıtıp tahrip edenler zamanı geldiğinde hesap verecekler, bedel ödeyeceklerdir" dedi.

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